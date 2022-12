Microsoft et Nintendo concluent un accord pour garder Call of Duty disponible pour les joueurs Switch

20:10Le pari de 70 milliards de dollars de Microsoft sur l’avenir du jeu

Si vous avez joué à Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush, vous faites partie des 400 millions de personnes qui jouent chaque mois à un jeu d’Activision-Blizzard. Mardi, la société a été rachetée par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars US. C’est le plus gros contrat technologique de l’histoire, plus de 15 fois ce que Disney a payé pour la franchise Star Wars et LucasFilm. Et le coût pour Microsoft pourrait être plus que de l’argent. Activision-Blizzard est devenu célèbre pour ses allégations de discrimination et d’abus. L’année dernière, la société a été frappée par des poursuites judiciaires de la part des organismes de surveillance de l’emploi des États et du gouvernement fédéral américain, en raison de sa culture de “fraternité”. Aujourd’hui sur Front Burner, nous discutons avec Nicole Carpenter de JeuxServer de la façon dont ce méga-accord sans précédent va changer le paysage du jeu tel que nous le connaissons, et comment le géant du jeu vidéo lui-même essaie de dépasser sa propre histoire toxique.