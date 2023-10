Microsoft et l’IRS ne sont pas d’accord sur 28,9 milliards de dollars d’arriérés d’impôts

L’Internal Revenue Service (IRS) affirme que Microsoft doit 28,9 milliards de dollars d’arriérés d’impôts entre 2004 et 2013, plus les pénalités et les intérêts. Le géant du logiciel n’est pas d’accord.

Attentes de bénéfices pour Microsoft et d’autres géants de la technologie

Microsoft, rejetant les avis d’ajustement proposé (« NOPA ») reçus de l’administration fiscale le mois dernier, estime que ses « provisions pour éventualités fiscales sur le revenu sont adéquates » au 30 septembre, a-t-elle déclaré dans un communiqué. un dépôt réglementaire du 11 octobre.

Pour commencer, le calcul des arriérés d’impôts est erroné d’au moins 10 milliards de dollars, Daniel Goff, vice-président de la fiscalité et des douanes mondiales, a écrit dans un article de blog le même jour, expliquant que les ajustements proposés n’incluent pas les impôts payés par Microsoft en vertu de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi (TCJA) de 2017.

Le principal point de discorde concerne les « prix de transfert », ou la manière dont Microsoft répartit les bénéfices entre les pays et les juridictions. L’audit de l’IRS, qui a débuté il y a plus de dix ans en 2012, vise à déterminer s’il y a eu des cas où Microsoft a illégalement contourné le taux d’imposition américain et les bénéfices ont été déplacés vers des paradis fiscaux.

En tant qu’entreprise mondiale, Microsoft affirme avoir agi conformément aux règles légalement autorisées. accords de partage des coûts. « Parce que nos filiales partageaient les coûts de développement de certaines propriétés intellectuelles, en vertu de ces réglementations de partage des coûts de l’IRS, les filiales avaient également droit aux bénéfices correspondants », a expliqué Goff.

Le géant basé à Redmond, dans l’État de Washington, prévoit de contester les ajustements auprès du bureau d’appel administratif de l’IRS et même devant les tribunaux si nécessaire. Une résolution pourrait prendre plusieurs années, a indiqué la société.

Citable : Microsoft affirme que les calculs des taxes IRS sont obsolètes

« Nous avons modifié la structure et les pratiques de notre entreprise depuis les années couvertes par l’audit et, par conséquent, les questions soulevées par l’IRS sont pertinentes pour le passé mais pas pour nos pratiques actuelles. » —Daniel Goff Article de blog du 11 octobre

Les bénéfices et impôts de Microsoft aux États-Unis, en chiffres

67 milliards de dollars : Taxes que Microsoft prétend payer aux États-Unis depuis 2004.

198,7 milliards de dollars : Bénéfice net total de Microsoft de l’exercice 2004 à l’exercice 2013.

39 milliards de dollars : Les bénéfices américains de Microsoft ont été transférés sur le territoire américain de Porto Rico, où le cabinet de conseil KPMG a persuadé le gouvernement d’accorder à Microsoft un taux d’imposition proche de 0 %.

Entreprise d’intérêt : Amazon

En 2019, une cour d’appel fédérale a donné raison à Amazon dans un cas similaire dans un Un différend fiscal de 1,5 milliard de dollars pour 2005-06 avec l’IRS. L’accord de partage des coûts du géant du commerce électronique, qui a transféré ses actifs des États-Unis vers ses filiales en Europe, a tenu bon. Amazon a fait valoir avec succès que l’IRS avait surestimé la valeur des actifs « incorporels », tels que les logiciels et les marques, qu’il avait transférés à une unité luxembourgeoise.