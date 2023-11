Microsoft et Google affichent une forte croissance de leurs ventes trimestrielles alors que Big Tech poursuit son retour

New York

Les grandes entreprises technologiques poursuivent leur redressement par rapport à l’année dernière, alors qu’Alphabet, Microsoft et Snap ont lancé la saison des résultats avec de solides résultats de ventes pour le trimestre terminé en septembre.

La société mère de Google, Alphabet, a annoncé mardi un chiffre d’affaires trimestriel de 76,69 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport à la même période de l’année précédente. La société a également enregistré des bénéfices de 19,69 milliards de dollars pour le trimestre.

Dans le même temps, Microsoft a enregistré une croissance de 13 % de ses ventes sur un an, à 56,5 milliards de dollars, dépassant également les attentes. Les bénéfices trimestriels de Microsoft ont atteint 22,3 milliards de dollars, en hausse de 27 % par rapport à l’année dernière.

Snap, la société mère de Snapchat, a annoncé mardi un retour à la croissance des ventes au cours du trimestre de septembre, après deux trimestres consécutifs de baisse des ventes. La société a déclaré un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente et en avance sur les prévisions des analystes. La société a déclaré une perte nette de 368 millions de dollars.

Ces bons résultats surviennent après que Microsoft, Alphabet, Snap et d’autres entreprises technologiques ont procédé à des licenciements massifs et à d’autres mesures de réduction des coûts au cours de l’année écoulée, à la suite d’une année 2022 difficile au cours de laquelle les annonceurs et autres clients ont réduit leurs dépenses en raison d’inquiétudes concernant l’environnement macroéconomique.

Même si les ventes ont dépassé les attentes de Wall Street, les actions d’Alphabet (GOOGLE) et Snap (INSTANTANÉ) chacun a chuté d’environ 5 % après les heures d’ouverture après les rapports, bien que Snap ait rapidement regagné du terrain. Microsoft (MSFT) les actions ont gagné environ 4% après les heures d’ouverture.

“La saison technologique du troisième trimestre a été assez forte jusqu’à présent”, a déclaré Tejas Dessai, analyste de recherche au fonds d’investissement GlobalX, dans un communiqué. « Ces chiffres défient clairement les craintes d’une faiblesse économique imminente. »

L’activité publicitaire de Google a généré un chiffre d’affaires trimestriel de 59,6 milliards de dollars, contre 54,5 milliards de dollars l’année précédente. Les publicités YouTube, quant à elles, ont généré quelque 7,9 milliards de dollars de revenus, soit une hausse d’environ 12 % sur un an.

YouTube Shorts, le concurrent de la société sur TikTok, a atteint le cap des 70 milliards de vues quotidiennes au dernier trimestre, a déclaré le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, lors d’un appel avec des analystes mardi après-midi.

L’activité cloud de Google a cependant déclaré un chiffre d’affaires de 8,41 milliards de dollars, ce qui ne correspond pas aux estimations des analystes.

Jesse Cohen, analyste senior chez Investing.com, a attribué la chute des actions d’Alphabet après les heures d’ouverture à la « performance relativement faible de sa plate-forme cloud de Google, qui risque de prendre encore plus de retard ». [Microsoft’s] D’azur et [Amazon’s] AWS. » Pourtant, malgré un coup dur en 2022 dans un contexte de ralentissement plus large du secteur technologique, les actions d’Alphabet ont grimpé d’environ 56 % depuis le début de 2023, battant l’indice Nasdaq, très technologique.

Le rapport de Google intervient alors que le géant de la technologie est sur la sellette en matière antitrust. Les procureurs américains ont officiellement ouvert le mois dernier un procès antitrust historique contre Google avec des allégations radicales selon lesquelles l’entreprise aurait adopté un comportement anticoncurrentiel pour maintenir sa domination sur la recherche. (Alors que la confrontation juridique fait rage, Google a continué de nier les allégations selon lesquelles il aurait opéré illégalement.)

Google a également confirmé le mois dernier son intention de licencier des centaines d’employés de sa division de recrutement, alors qu’il poursuit ses efforts de réduction des coûts dans certains domaines. Ces licenciements plus ciblés ont eu lieu après qu’Alphabet ait supprimé en janvier environ 12 000 emplois, soit environ 6 % de ses effectifs.

Google a néanmoins indiqué qu’il restait déterminé à investir massivement dans la technologie de l’intelligence artificielle générative. Le mois dernier, Google a déployé une extension majeure de son outil de chatbot Bard AI.

“Alors que nous élargissons l’accès à nos nouveaux services d’IA, nous continuons à réaliser des investissements significatifs pour soutenir nos efforts en matière d’IA”, a déclaré Pichai lors de l’appel. « Nous restons déterminés à réorganiser durablement notre base de coûts afin de contribuer à créer des capacités pour ces investissements, à l’appui d’une valeur financière durable à long terme. »

Les récents investissements de Microsoft dans la technologie de l’IA ont contribué à augmenter ses ventes au cours du trimestre de septembre, en particulier dans sa division cloud clé. Les ventes de l’activité « cloud intelligent » de Microsoft – sa principale source de revenus – ont augmenté de 19 % par rapport au même trimestre de l’année dernière, pour atteindre 24,3 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de l’activité « productivité et processus métier » de l’entreprise, qui comprend les produits commerciaux et grand public LinkedIn et Office, a également augmenté de 13 % sur un an pour atteindre 18,6 milliards de dollars.

“Microsoft tourne à plein régime et l’IA est clairement le moteur de la croissance”, a déclaré Cohen dans une note de recherche faisant suite au rapport de l’entreprise. « Les résultats indiquent que les produits d’intelligence artificielle stimulent les ventes et contribuent déjà à la croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »

Mais la nervosité économique des consommateurs semble avoir encore un certain impact sur les résultats financiers de l’entreprise. Le chiffre d’affaires des appareils, qui comprend les ventes d’ordinateurs portables, de tablettes et de consoles Xbox, a diminué de 22 % d’une année sur l’autre, malgré une augmentation des ventes de 3 % dans le segment global « informatique plus personnelle ». Les inquiétudes persistantes concernant un ralentissement économique potentiel pourraient continuer de peser sur l’entreprise à l’approche de la saison cruciale des ventes d’appareils pour les fêtes.

Ce rapport est le premier de Microsoft depuis que la société a finalisé son acquisition pour 69 milliards de dollars du fabricant de « Call of Duty » Activision Blizzard au début du mois. Bien que l’accord n’ait pas été pris en compte dans les résultats de ce trimestre, il devrait dynamiser l’activité de jeux de la société.

“Microsoft contrôle désormais 30 studios de jeux et certains des jeux les plus connus de l’industrie”, a déclaré Logan Purk, analyste d’Edward Jones, dans une note de recherche au début du mois. “Avec un réseau cloud massif et désormais une bibliothèque de jeux convaincante, Microsoft a une longueur d’avance sur ses pairs” dans le domaine des jeux, a-t-il déclaré.

Suite au rachat d’Activision, “nous attendons avec impatience l’une de nos fêtes de première partie les plus fortes [game] “, a déclaré mardi le PDG Satya Nadella lors d’un appel aux analystes. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’environ 400 millions de dollars de dépenses d’exploitation au quatrième trimestre résultent de l’acquisition.

Snap a déclaré que la croissance de ses ventes était en partie due à ses efforts continus pour réorganiser sa technologie publicitaire, suite aux changements apportés aux politiques de suivi des applications d’Apple qui ont porté un coup aux modèles économiques de Snapchat, Facebook et d’autres plateformes.

“Nous nous concentrons sur l’amélioration de notre plate-forme publicitaire afin de générer un retour sur investissement plus élevé pour nos partenaires publicitaires, et nous avons fait évoluer nos efforts de mise sur le marché pour mieux servir nos partenaires et favoriser la réussite des clients”, a déclaré le PDG Evan Spiegel dans un communiqué.

Snap a également indiqué qu’il compte désormais 406 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, en hausse de 12 % par rapport au trimestre de l’année dernière. Et le temps passé à regarder Spotlight – le clone TikTok de Snapchat – a augmenté de 200 % d’une année sur l’autre, selon la société.

La société a également récemment annoncé avoir atteint plus de 5 millions d’abonnés à son programme d’abonnement Snapchat+, un effort clé pour diversifier ses revenus.

Snap a annoncé mardi que son directeur de l’exploitation, Jerry Hunter, prévoyait de prendre sa retraite. Hunter, qui a passé sept ans dans l’entreprise, quittera ses fonctions à la fin du mois, mais restera dans l’entreprise jusqu’au 1er juillet 2024, pour accompagner la transition.

La société a noté que certains annonceurs avaient temporairement suspendu leurs dépenses suite au déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. En raison de la « nature imprévisible » de la guerre, Snap a refusé de fournir des prévisions formelles pour le quatrième trimestre, mais a déclaré que ses prévisions internes tablent sur une croissance des revenus trimestriels d’une année sur l’autre comprise entre 2 % et 6 %.