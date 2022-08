Microsoft et ByteDance, parent de Tiktok, collaborent sur le projet d’IA KubeRay

“Jiaxin et moi travaillons depuis environ un an sur un projet open source et c’est la beauté d’un rassemblement communautaire comme celui-ci”, a déclaré Kanso, titulaire d’un doctorat. en informatique. “Nous ne sommes pas dans la même entreprise, mais nous nous rencontrons chaque semaine, nous collaborons chaque semaine.”

Shan et Kanso ont expliqué les détails techniques derrière KubeRay et ont présenté le logiciel comme utile pour alimenter les applications d’IA qui s’exécutent sur plusieurs ordinateurs ou l’informatique distribuée.

Au Sommet du rayon Cette semaine à San Francisco, l’ingénieur logiciel de ByteDance Jiaxin Shan et l’ingénieur logiciel principal de Microsoft Ali Kanso ont discuté de leurs progrès avec des scientifiques des données, des experts en apprentissage automatique et d’autres développeurs intéressés par la création de grandes applications à l’aide d’un logiciel open source appelé Ray.

Les ingénieurs de Microsoft et de ByteDance en Chine, la société mère de TikTok, font leur part pour faire avancer cette notion. Dans le cadre d’un projet appelé KubeRay, ils travaillent ensemble sur un logiciel destiné à aider les entreprises à exécuter plus efficacement des applications d’IA.

Mais alors que les deux plus grandes économies du monde investissent des ressources dans la course à la domination dans le domaine, il y a aussi une collaboration en cours. En effet, certains experts en IA disent même que coopération transfrontalière est essentiel pour tirer le meilleur parti des progrès de l’informatique.

La bataille à enjeux élevés entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie de l’intelligence artificielle inquiète de plus en plus les législateurs nationaux quant à ce que perdre pourrait signifier pour la sécurité nationale, l’économie et la prospérité américaine.

Les entreprises s’associent souvent et partagent des ressources d’ingénierie pour contribuer à des projets open source, qui ont gagné en popularité ces dernières années et ont donné naissance à de nombreuses startups. La collaboration Microsoft-ByteDance est remarquable en raison de la rivalité naissante entre les États-Unis et la Chine en ce qui concerne l’IA et la propriété intellectuelle, et des inquiétudes quant à la manière dont les avancées technologiques pourraient être utilisées pour la surveillance et l’intrusion dans la vie privée.

Microsoft a investi massivement dans l’IA avec des concurrents comme Amazon, Google parent Alphabet, Facebook parent Meta et Apple. Comme Google a fait une foisMicrosoft maintient une recherche sur l’IA laboratoire en Chine, l’aidant à puiser dans le talent universitaire du pays.

Pendant ce temps, alors que l’utilisation de TikTok a explosé ces dernières années, ByteDance s’est plongé dans divers projets open source d’IA. En 2020, par exemple, ByteDance a fait ses débuts son kit d’outils logiciels NeurST pour la traduction vocale basée sur l’IA. Et l’année dernière, la société a lancé son logiciel d’entreprise open source CloudWeGo.

Le Ray Summit a été organisé par la startup logicielle Anyscale, dont la technologie est basée sur Ray. Anyscale, qui a également contribué à KubeRay, a été cofondée en 2019 par un groupe d’ingénieurs qui comprenait Ion Stoïque, professeur d’informatique à l’Université de Californie à Berkeley. Stoica a une longue histoire dans les logiciels open source et a cofondé Databricks, une société d’analyse de données évaluée à 38 milliards de dollars lors d’un tour de financement l’année dernière.

Databricks a été construit au-dessus d’Apache Spark, qui a été développé à Berkeley sous la direction de Stoica. Anyscale essaie de suivre une voie similaire et a déclaré cette semaine que c’était juste a levé 99 millions de dollars.

Les géants de la technologie comme Microsoft et Meta utilisent souvent des projets open source comme moyen de propager leurs propres idées technologiques internes à la communauté au sens large. Cela aide à attirer des recrues potentielles et sert de moyen de commercialiser les entreprises en tant que leaders technologiques auprès des développeurs.

La relation Microsoft-ByteDance a une certaine histoire. En 2020, Microsoft a cherché à acquérir TikTok auprès de ByteDance à un moment où le président de l’époque, Donald Trump, a menacé d’interdire l’application de médias sociaux pour des raisons de sécurité non précisées. Un an plus tard, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a qualifié l’accord bâclé de “la chose la plus étrange” sur laquelle il ait jamais travaillé.

REGARDEZ: L’ancien PDG de TikTok, Kevin Mayer, sur la décision de ByteDance d’abandonner les projets d’introduction en bourse