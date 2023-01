Microsoft et ArcelorMittal soutiennent la scission de l’acier propre du MIT Boston Metal

Retrait du fer en fusion d’une installation à l’échelle pilote dans les installations de Boston Metal à Woburn, Mass. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Boston Metal

L’équipe de Boston Metal. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Boston Metal

Le coût du carbone pour ArcelorMittal

Pour ArcelorMittal, produire de l’acier sans émission de gaz à effet de serre n’est pas seulement une responsabilité, mais aussi une nécessité commerciale selon Irina Gorbounovavice-président et responsable du XCarb Innovation Fund chez ArcelorMittal. “Nos clients le demandent, nos investisseurs s’attendent à ce que nous fassions la transition et nos employés – et notre future main-d’œuvre – veulent travailler pour une entreprise qui fait partie de la solution et non du problème climatique mondial”, a déclaré Gorbounova à CNBC. “De plus en plus, nous constatons également un coût du carbone”, a déclaré Gorbounova à CNBC. En Europe, la Système d’échange de quotas d’émission, ou ETSmet déjà un prix sur les émissions de carbone, a déclaré Gorbounova à CNBC. “L’UE a été à l’avant-garde de la politique climatique, mais il est raisonnable de s’attendre à ce que d’autres régions suivent. Il y a donc une analyse de rentabilisation pour nous de décarboner également”, a déclaré Gorbounova à CNBC. “L’acier à émissions de carbone nulles ou quasi nulles deviendra une réalité. La seule question est de savoir à quelle vitesse nous pouvons faire ce voyage. Si les entreprises sidérurgiques ne décarbonent pas, elles ne résisteront pas à l’épreuve du temps.” Ironiquement, l’acier est un ingrédient principal dans de nombreuses technologies en cours de construction pour décarboner, comme le vent vers les véhicules électriques, a déclaré Gorbounova. Microsoft ne construit pas de voitures ni ne fabrique d’acier, mais il essaie de atteindre ses propres objectifs climatiques agressifsqui incluent le fait d’être négatif en carbone d’ici 2030 et de supprimer toutes les émissions de carbone historiques de l’entreprise depuis sa création en 1975.

Le PDG de Boston Metal, Tadeu Carneiro, a travaillé dans l’industrie sidérurgique pendant des décennies avant de diriger la scission du MIT. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Boston Metal

Comment fait Boston Metal ?