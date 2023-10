Faire appel à un service informatique pour obtenir de l’aide peut être une expérience frustrante. La seule chose encore plus frustrante est de se faire escroquer. Microsoft, Amazon et les forces de l’ordre indiennes ont identifié un réseau de fraude potentiel avec une tonne de technologies confisquées lors de perquisitions dans le pays.

Microsoft annoncé la collaboration dans un article de blog jeudi. L’entreprise technologique a déclaré avoir rejoint son collègue Amazon pour alerter le Bureau central d’enquête indien d’une fraude potentielle au sein de ses services informatiques. CBI a révélé dans un communiqué publié hier sur Twitter qu’elle avait mené des recherches à l’échelle nationale dans 76 sites à travers le pays.

« Poursuivant sa lutte contre les réseaux transnationaux de cybercriminalité organisée, le Bureau central d’enquête (CBI) a lancé l’opération Chakra-II, visant à combattre et à démanteler l’infrastructure des crimes financiers organisés par la cybercriminalité en Inde », a écrit l’agence dans un communiqué. déclaration publiée sur X Jeudi. « Cette opération a été menée en collaboration avec des agences nationales et internationales, aux côtés de géants du secteur privé. »

CBI a confisqué 32 téléphones portables, 48 ​​ordinateurs et 33 cartes SIM liés aux crimes présumés. L’agence a également saisi 15 comptes de messagerie pour tracer le réseau d’activités criminelles. Les employés informatiques présents sur le ring auraient fraudé les clients de Microsoft et d’Amazon en exploitant des centres d’appels illégaux.

« Cette collaboration marque la première fois que Microsoft et Amazon unissent leurs forces pour lutter contre la fraude au support technique », a écrit Microsoft dans son blog. « Nous sommes fermement convaincus que des partenariats comme ceux-ci sont non seulement nécessaires, mais essentiels à la création d’un écosystème en ligne plus sûr et à l’extension de notre portée protectrice à un plus grand nombre d’individus. »

Les deux sociétés ont révélé que cet effort se produira ailleurs dans le monde à mesure que ces anneaux évolueront et se propageront. Microsoft affirme qu’il s’associera également avec d’autres entreprises technologiques pour échanger les informations qu’elles glanent lors d’enquêtes telles que celle-ci.