Microsoft et Activision peuvent fusionner malgré le procès de la FTC pour le bloquer

La fusion de Microsoft avec le géant du jeu vidéo Activision Blizzard vient de recevoir une mise sous tension majeure : un juge du tribunal de district fédéral de Californie a rejeté la demande d’injonction préliminaire de la Federal Trade Commission pour l’arrêter.

L’agence poursuit actuellement Microsoft et Activision pour bloquer l’acquisition massive de 69 milliards de dollars pour des raisons de concurrence, le procès devant commencer en août. La demande de la FTC d’arrêter la fusion ayant été refusée, il est probable que les entreprises iront de l’avant pour la mener à bien et que la FTC abandonnera complètement son dossier.

« Nous sommes reconnaissants au tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espérons que d’autres juridictions continueront à travailler pour une résolution rapide », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. une déclaration.

« Nous sommes déçus de ce résultat étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la concurrence ouverte dans les jeux en nuage, les services d’abonnement et les consoles », a déclaré le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, à Vox.

La FTC a poursuivi Microsoft et Activision Blizzard en décembre dernier pour arrêter leur fusion prévue de 69 milliards de dollars, affirmant que l’accord nuirait injustement à la concurrence sur un marché du jeu valant des centaines de milliards de dollars. Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux vidéo au monde, derrière Tencent et Sony, si l’accord est conclu. Mais l’agence n’a pas le pouvoir d’empêcher l’acquisition de se produire entre-temps – d’où la demande d’injonction. Mais la juge Jacqueline Scott Corley a déclaré qu’elle ne pensait pas que la FTC obtiendrait gain de cause et que les entreprises devraient donc être autorisées à procéder à leur fusion.

« La FTC n’a pas montré qu’elle réussirait à affirmer que la société fusionnée retirerait probablement Call of Duty de Sony PlayStation, ou que sa propriété du contenu Activision réduira considérablement la concurrence sur les marchés des abonnements aux bibliothèques de jeux vidéo et des jeux en nuage », a écrit le juge.

C’est un gros revers pour une agence qui, sous la présidence de Lina Khan, a minutieusement examiné les fusions et acquisitions qui rendront les grandes entreprises encore plus grandes, leur donnant une plus grande part d’un marché avec moins de concurrents.

La Big Tech n’est pas la seule industrie sur laquelle la FTC s’est concentrée, mais sa taille et sa puissance – Apple, Microsoft, Google, Amazon et Meta figurent parmi les 10 plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière au moment de la rédaction de cet article – en font une cible évidente, sur laquelle Khan s’est concentrée dans son travail pré-FTC. Sous sa direction, l’agence a poursuivi son procès contre Meta qui cherche à dénouer ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp, a récemment poursuivi Amazon pour la difficulté avec laquelle l’entreprise aurait rendu difficile l’annulation de Prime et a réglé avec Google une affaire de publicité trompeuse. Il n’a pas encore remporté de victoires majeures ici, mais de tels cas peuvent prendre des années, voire des décennies, à être résolus. La FTC n’a pas contesté certaines fusions de Big Tech, comme l’acquisition de MGM par Amazon, et elle a déjà perdu quelques autres batailles, comme son affaire contre l’acquisition par Meta de la société de jeux VR Within. Lorsque la FTC a perdu une offre similaire pour obtenir une injonction pour empêcher cette fusion, elle a abandonné l’affaire. Il ne serait pas du tout surprenant qu’il en fasse de même maintenant.

L’audience d’une semaine a abordé plusieurs aspects de l’activité de Microsoft, mais le gros argument semblait se concentrer sur la franchise Call of Duty et si Microsoft continuait à la rendre disponible pour la PlayStation rivale de Sony, devrait-elle être autorisée à acquérir Activision. La juge Corley a déclaré qu’elle pensait que les preuves montraient que davantage de consommateurs auraient accès à Call of Duty et à d’autres jeux Activision, plutôt que moins. Microsoft a un accord pour amener Call of Duty sur les consoles Nintendo Switch pendant au moins 10 ans si la fusion se termine, par exemple.

Les deux sociétés peuvent fusionner dès qu’une ordonnance d’interdiction temporaire prendra fin à 23h59 le 14 juillet. La FTC a encore une chance de faire appel de la décision et pourrait obtenir un sursis pour retarder davantage la fusion dans le processus.

« Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour continuer notre combat pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs », a déclaré Farrar, le porte-parole de la FTC.

« Lorsque les propres e-mails de Microsoft disent qu’ils construisent une » douve « et essaient de » dépenser « leurs concurrents » en faillite « , cela devrait suffire au tribunal pour faire une pause », Lee Hepner, conseiller juridique de l’American Economic Liberties Project , un groupe de défense antitrust, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « La FTC devrait faire appel de cette décision et demander une suspension d’urgence de l’ordonnance du juge Corley afin qu’elle puisse poursuivre son action administrative contre les ambitions monopolistiques de Microsoft. »

Si la FTC abandonne l’affaire, Microsoft a encore un patron dans sa bataille de fusion : le Royaume-Uni, qui l’a bloqué par crainte de nuire au marché naissant du cloud gaming. Microsoft a fait appel et une audience est prévue fin juillet, bien qu’il puisse s’écouler des mois avant qu’une décision ne soit prise. L’autorité britannique de la concurrence a déclaré que sa décision de bloquer la fusion s’applique à l’échelle mondiale, bien que si les entreprises sont en mesure d’exclure cette région de leurs services, cela pourrait toujours aller de l’avant.

Mise à jour, 11 juillet, 11h55 : Cette histoire a été mise à jour pour inclure les commentaires de Microsoft, de la FTC et de l’American Economic Liberties Project.