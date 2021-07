Microsoft est en pourparlers pour investir dans la start-up indienne d’hôtels économiques Oyo

Oyo s’est étendu au-delà de l’Inde et sur les marchés des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie du Sud-Est.

Cependant, des tactiques douteuses jettent le doute sur la santé de la start-up indienne, selon des informations de l’année dernière. La pandémie de coronavirus a aggravé la situation et contraint la chaîne hôtelière à licencier des employés pour réduire les coûts et les pertes.

Avec l’augmentation des taux de vaccination et l’assouplissement progressif des restrictions par les pays, la demande de voyages reprend lentement. Le mois dernier, le fondateur et PDG d’Oyo, Ritesh Agarwal, a déclaré à CNBC que les réservations quotidiennes de la société pour la saison estivale avaient plus que doublé en Europe, où le taux de vaccination est relativement élevé.

– Naman Tandon de CNBC a contribué à ce rapport.