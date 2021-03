Récemment, Intel a également publié une nouvelle publicité avec l’acteur Justin Long pour se vanter des capacités de jeu, des performances et des différentes conceptions des PC équipés d’Intel. Notamment, Long était associé à Apple il y a de nombreuses années, où il se moquait des PC Microsoft dans des promotions distinctes. Dans les anciennes publicités d’Apple se moquant de Microsoft, Long manifestait des Mac tandis que l’acteur John Hodgman défendait les PC. Fait intéressant, lors de l’annonce de la puce M1 l’année dernière, Hodgman a repris son rôle et a réagi au développement et s’est plaint de la courte durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable Microsoft et du bruit du ventilateur.

Depuis qu’Apple a lancé l’année dernière ses MacBook alimentés par Apple M1, des marques comme Microsoft et Intel se moquent de l’entreprise et demandent aux clients de «passer au PC». Dans une nouvelle publicité, Microsoft fait à nouveau la promotion de sa gamme d’appareils Surface 2 en 1 par rapport au MacBook Apple. La publicité se moque de la prise en charge sans contact et de la conception monocoque du MacBook. Comme prévu, Microsoft bénéficie du facteur de forme de type tablette, de la prise en charge tactile et de la portabilité globale de l’ordinateur portable Surface. Notamment, la société de technologie basée à Redmond, à Washington, avait publié il y a des mois une annonce similaire dans laquelle elle affirmait que sa Surface Pro 7 alimentée par Intel était un meilleur appareil de «jeu». Microsoft s’est également moqué du manque de support d’Apple pour plusieurs applications. Étant donné que les nouveaux modèles de Mac disposent du chipset Apple M1, de nombreuses applications basées sur des programmes x86 ne peuvent pas fonctionner en mode natif et ont besoin de l’émulation Rosetta 2 d’Apple pour fonctionner.

