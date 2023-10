Microsoft espère conclure un accord avec Activision la semaine prochaine

La plus grosse acquisition de l’histoire du jeu vidéo semble être touche à sa fin. Après que Microsoft ait proposé de racheter Activision Blizzard il y a près de deux ans – et face à de nombreux obstacles gouvernementaux en cours de route – l’entreprise technologique se serait préparée à conclure la vente.

Sources dit The Verge que la vente de 68,7 milliards de dollars semble enfin toucher à sa fin, avec l’intention de Microsoft une date de clôture le 13 octobre. Ce mois-ci marque le 20e mois depuis que Microsoft a annoncé pour la première fois son intention d’acheter Activision Blizzard en février 2022. Le média rapporte que la dernière étape est l’approbation de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui a donné son accord verbal à la vente le mois dernier. La CMA aurait un délai qui se termine aujourd’hui pour recueillir les avis contraires à l’approbation de la vente, la décision finale et officielle devant être annoncée la semaine prochaine.

Microsoft n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Gizmodo.

Microsoft a connu beaucoup de turbulences tout au long de sa quête pour acquérir Activision Blizzard, une société holding de jeux vidéo dont les titres incluent World of Warcraft, Appel du devoiret Diablo III. Les régulateurs britanniques ont initialement bloqué l’acquisition au printemps dernier.Microsoft se démenant pour modifier les conditions d’acquisition et soumettre une « transaction restructurée » en août. En vertu de la révision, Microsoft renoncera à l’achat des droits de jeux en nuage détenus par Activision, qui seront plutôt achetés par Ubisoft. Entre-temps, Les régulateurs de l’UE ont donné leur approbation à l’acquisition avec peu de friction.

De l’autre côté de l’Atlantique, la situation est chaotique. La FTC examinait auparavant la fusion Microsoft/Activision pour des raisons antitrust. La commission a souligné Acquisition précédente de ZeniMax Media par Microsoft— la société mère du studio de jeux Bethesda Softworks — en 2021 pour 7,5 milliards de dollars, ce qui a permis à Bethesda de créer plusieurs titres de jeux de grande envergure, notamment Champ d’étoiles et Chute rougeen exclusivité Xbox. La FTC a initialement intenté une action en justice pour bloquer la vente d’Activision au cours de l’été. Alors que la bureaucratie faisait rage, un groupe de surveillance connu sous le nom de The Revolving Door Project a exigé que le juge chargé de déterminer le résultat de la vente se récuser après avoir découvert que son fils travaillait pour Microsoft. Néanmoins, l’accord a finalement été conclu aux États-Unis malgré les inquiétudes de la FTC.