Microsoft envoie une grosse mise à jour Android 12L à Surface Duo

Microsoft continue de prendre en charge les appareils pliables Surface Duo et Surface Duo 2 qui l’ont aidé à entrer dans l’espace Android. Bien que le nombre de ces appareils dans la nature ne soit peut-être pas élevé, ceux qui en possèdent un s’attendent à une grosse mise à jour.

Aujourd’hui, Microsoft annoncé la mise à jour Android 12L pour Surface Duo et Surface Duo 2, une mise à jour qui apporte la nouvelle «interface utilisateur fluide» de Microsoft, ainsi qu’un thème qui devrait vous rappeler Windows ainsi que la prise en charge du thème dynamique d’Android 12.

Les utilisateurs trouveront également des widgets OneDrive mis à jour qui ont été repensés, un accès au tableau de bord de confidentialité d’Android 12, des notifications pour l’accès à la caméra et au microphone et des transferts de données plus faciles vers un Surface Duo depuis un autre téléphone, y compris un iPhone.

Tout cela peut ne pas sembler beaucoup, mais passer à Android 12L, qui est conçu pour des écrans et des configurations plus grands comme le Surface Duo, est un gros problème. Bien sûr, Android 13 vient d’être lancé et cela signifie que les propriétaires de Surface Duo ont une version entière derrière, mais c’est devenu un élément de propriété accepté, aussi malheureux que de le dire.

Pour le Surface Duo 2, soyez à l’affût de la version 2022.815.179. Pour le Surface Duo, vous verrez la version 2022.815.152. Les deux mises à jour sont déployées à partir d’aujourd’hui.

