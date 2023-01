Microsoft enquête sur la panne de Teams et Outlook alors que les utilisateurs signalent des problèmes

Microsoft a déclaré qu’il enquêtait sur des problèmes avec plusieurs de ses produits, notamment Teams et Outlook.

Le géant américain de la technologie a déclaré que les utilisateurs pourraient ne pas pouvoir accéder à plusieurs services Microsoft 365.

“Nous avons identifié un problème de réseau potentiel et examinons la télémétrie pour déterminer les prochaines étapes de dépannage”, a déclaré la société.

Downdetector, un service où les gens peuvent signaler des problèmes et des pannes avec des sites Web et des applications, a vu un pic d’utilisateurs signalant des problèmes avec les produits Microsoft, notamment Outlook, Teams et le produit cloud Azure de la société, vers 3 heures du matin HE.

Microsoft a déclaré qu’aux alentours de 7 h 05 UTC – 2 h 05 HE – les clients peuvent “éprouver des problèmes de connectivité réseau, se manifestant par une latence du réseau et/ou des délais d’attente lorsqu’ils tentent de se connecter aux ressources Azure dans plusieurs régions, ainsi qu’à d’autres services Microsoft. “

La société a déclaré qu’elle enquêtait et “partagera les mises à jour dès que nous en saurons plus”.

La panne de Microsoft survient quelques heures seulement après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre d’octobre à décembre. Mais la société a constaté un ralentissement des revenus des produits de cloud computing, y compris Azure, et a donné de sombres prévisions pour le trimestre en cours.