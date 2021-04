Microsoft est en pourparlers avancés pour acquérir la société de reconnaissance vocale Nuance Communications, a déclaré dimanche à CNBC une personne proche des discussions. Une transaction pourrait être signée dès dimanche et annoncée dès lundi, a indiqué la personne.

Les plans illustrent les efforts récents de Microsoft pour se développer grâce à des accords. Microsoft a envisagé d’acheter les opérations américaines de l’application de partage vidéo TikTok l’année dernière, et le mois dernier complété l’acquisition de 7,5 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo Zenimax.

Nuance serait plus aligné sur la partie de l’activité de Microsoft qui sert les entreprises et les gouvernements. Nuance génère des revenus en vendant des outils de reconnaissance et de transcription de la parole lors des visites chez le médecin, des appels au service client et des messages vocaux. La société a déclaré un bénéfice net de 7 millions de dollars sur environ 346 millions de dollars de revenus en le quatrième trimestre, avec des revenus en baisse de 4% sur une base annualisée. Nuance a été fondée en 1992, avec 7 100 employés en septembre.

Microsoft a contacté Nuance pour la première fois en décembre, a déclaré la personne, et est prête à payer environ 56 dollars par action pour Nuance, a déclaré la personne. Cela donnerait à Nuance une valeur nette d’environ 16 milliards de dollars, ce qui représente une prime de 23% par rapport au cours de clôture de l’action vendredi de 45,58 dollars par action.

Bloomberg a rapporté dimanche les projets de Microsoft d’acheter Nuance. Microsoft a refusé de commenter. Un représentant Nuance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À 16 milliards de dollars, Nuance serait la deuxième acquisition en importance de Microsoft, après l’achat de 27 milliards de dollars de LinkedIn en 2016.

L’achat de Nuance pourrait étendre les capacités de Microsoft en matière de logiciels vocaux. Microsoft dispose déjà d’outils que les développeurs peuvent utiliser pour permettre aux applications de transcrire la parole en mots écrits, et il intègre la reconnaissance vocale dans ses propres produits, tels que le moteur de recherche Bing et l’application de communication Teams.

REGARDEZ: Match en cage boursière: les traders opposent Apple et Microsoft