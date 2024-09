Microsoft en passe de faire un terrible changement de marque avec l’application Windows • The Register

La capacité époustouflante de Microsoft à renommer les choses de manière incorrecte se poursuit avec l’application Windows, un hub permettant de diffuser Windows à partir de diverses sources.

Les utilisateurs connaissent peut-être mieux le produit sous le nom de client Bureau à distance, mais il serait impossible de renommer un produit avec une étiquette qui a du sens. C’est pourquoi nous avons créé l’application Windows. Un guichet unique pour tout ce qui concerne Windows.

L’application Windows est en préversion depuis un certain temps et les utilisateurs du client Bureau à distance ont été prévenus que le changement de nom allait arriver. Il est conçu pour être une « expérience unifiée », selon MicrosoftIl fonctionnera sur Windows, macOS, iOS, iPadOS et les navigateurs Web, bien que la version Android reste pour l’instant en aperçu public.

Application Windows (photo : Microsoft) – cliquez pour agrandir

« Cette application unifiée sert de passerelle sécurisée pour vous connecter à Windows via Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box, etc. », a écrit Microsoft.

Il existe une redirection d’appareil, une prise en charge de plusieurs moniteurs, ainsi que des résolutions d’affichage dynamiques et une mise à l’échelle. Presque tout ce qu’un utilisateur aurait pu faire avec un client Bureau à distance. Microsoft a déclaré : « Les utilisateurs de clients Bureau à distance pour Windows, macOS, iOS, iPadOS et Web passeront à l’application Windows. »

Nous avons testé l’application Windows et elle fonctionne bien avec les services de Microsoft. Elle ne remplace cependant pas l’application Remote Desktop Connection existante qui continue d’être fournie avec Windows 11, ce qui ravira les administrateurs qui pourraient s’inquiéter de devoir se former à une autre façon de travailler.

L’application Windows nécessite également un compte professionnel ou scolaire avant de pouvoir démarrer, confirmant ainsi qu’elle n’est pas destinée aux consommateurs.

Microsoft a récemment ajouté le mot « Copilot » à sa gamme de produits. Le remplacement de Bing Chat Enterprise par le nom Copilot a amené certains utilisateurs à se tourner vers Microsoft 365 Copilot et à se demander quelle était la différence. Le premier s’appuie sur l’index Web public de Bing, tandis que le second s’appuie sur les données d’un client d’entreprise dans ses réponses.

« Windows App » risque également de provoquer une certaine confusion à mesure que les utilisateurs s’y habitueront.

Un commenté:« C’est le changement de marque le plus stupide jamais réalisé et il a été extrêmement mal communiqué. Ils auraient tout aussi bien pu l’appeler « Programme utile » pour tout ce que « Application Windows » vous dit sur ce qu’il fait. » ®