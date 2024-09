Microsoft émet un nouvel avertissement de mise à niveau pour 70 % de tous les utilisateurs de Windows

Microsoft confirme une mauvaise nouvelle pour des centaines de millions d’utilisateurs de Windows NurPhoto via Getty Images

Sans surprise, à un peu plus d’un an de la fin de vie impopulaire de Windows 10, les spéculations continuent de s’intensifier quant à savoir si Microsoft va céder et prolonger le support ou supprimer les obstacles matériels qui empêchent des millions de personnes de mettre à niveau. Mais voici la mauvaise nouvelle si vous nourrissez de tels espoirs : Microsoft vient d’émettre un avertissement peu remarqué et déguisé pour les 70 % qui n’ont pas encore mis à niveau.

Cela se fait par un moyen inoffensif poste Extrait du blog Digital Inside Track de Microsoft, « qui raconte comment Microsoft utilise sa propre technologie ». Ce billet met en avant la mise à niveau de Microsoft vers Windows 11, qui « rend la sécurité par défaut viable grâce à une combinaison de matériel et de logiciels modernes. Cette protection prête à l’emploi nous permet de créer une nouvelle base de référence en interne chez Microsoft, une base qui permet à notre entreprise d’être plus sûre pour un lieu de travail hybride. »

L’article a été publié juste avant le plus récent Patch Tuesday— qui a révélé encore plus de failles zero-day auxquelles les utilisateurs de Windows doivent faire face, et comprend un commentaire opportun de David Weston, vice-président de la sécurité des entreprises et des systèmes d’exploitation de la société : « Nous avons fait des progrès significatifs pour créer une solution Zero Trust de la puce au cloud prête à l’emploi. Windows 11 a été repensé pour le travail hybride et la sécurité avec une isolation matérielle intégrée, un chiffrement éprouvé et notre meilleure protection contre les logiciels malveillants. »

Si l’on doutait qu’il s’agisse d’une proclamation sans réserve du nouvel obstacle matériel, le titre de l’article à lui seul devrait suffire à le confirmer : « Windows 11, soutenu par le matériel, permet à Microsoft de se doter d’une base de sécurité par défaut », l’article renforçant que « cette nouvelle base de protection est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Microsoft a effectué la mise à niveau vers Windows 11… Les nouvelles fonctionnalités de sécurité soutenues par le matériel créent la base de nouvelles protections. Cela nous permet de protéger non seulement notre entreprise, mais aussi nos clients. » Laissons de côté l’échec de Microsoft pas mise à niveau.

Le problème matériel est le TPM (Trusted Platform Module) du PC, bien sûr, puisque Windows 11 impose le TPM 2.0, « un élément essentiel pour la protection des identités et des données des utilisateurs », explique M. Weston. « Pour de nombreuses entreprises, dont Microsoft, le TPM facilite la sécurité Zero Trust en mesurant l’état de santé d’un appareil à l’aide d’un matériel résistant aux altérations courantes dans les solutions exclusivement logicielles. »

Et puis, le point décisif : « Les fonctionnalités matérielles de Windows 11 créent une interférence supplémentaire contre les logiciels malveillants, les ransomwares et les attaques matérielles plus sophistiquées… En imposant une exigence matérielle, nous pouvons désormais faire plus que jamais pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, de nos produits et de nos clients. »

C’est une autre façon de dire qu’avec Windows 10, vous obtenez l’effet inverse : moins de sécurité face à toutes ces menaces. Et dans le contexte actuel, l’avertissement de Microsoft est un avertissement que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer.

L’article a été publié quelques semaines seulement après que Microsoft ait mis fin à la solution de contournement « /product server » très médiatisée, ce qui, comme je l’avais commenté à l’époque, était un signal clair que les obstacles n’étaient pas sur le point d’être levés. Et bien que l’Internet ait été en effervescence ces dernières semaines avec des articles sur les solutions de contournement qui restent, on peut supposer que si celles-ci peuvent également être supprimées, elles le seront très probablement à un moment donné.

Tout cela met en évidence le véritable défi pour les 70 % d’utilisateurs de Windows qui n’ont pas encore fait le saut vers Windows 11 : remplacer du matériel coûteux sans marché secondaire vers lequel introduire l’ancien matériel. Canalys calcule que cette mise à jour à grande échelle entraînerait « environ un cinquième des appareils devenant[ing] « Les déchets électroniques sont dus à une incompatibilité avec le système d’exploitation Windows 11. Cela équivaut à 240 millions de PC. S’il s’agissait uniquement d’ordinateurs portables pliés, empilés les uns sur les autres, ils formeraient une pile 600 km plus haute que la lune. »

« Avec Windows 11 », explique un responsable de la sécurité numérique et de la résilience de Microsoft dans le billet de blog, l’accent est mis sur « la réflexion sur la sécurité depuis la base. Nous savons que nous pouvons réaliser des choses incroyables, en particulier en plaçant la sécurité au premier plan. »

C’est peut-être possible, mais les utilisateurs de Windows 10 utilisant du matériel plus ancien ou spécialisé ont d’autres préoccupations. Forbes Un lecteur m’a dit : « Beaucoup d’Américains n’ont pas les moyens de dépenser des centaines de dollars pour acheter de nouveaux ordinateurs juste pour faire plaisir à Microsoft. On peut le constater dans le taux d’adoption de seulement 30 %. Mon coût de remplacement était de 1 200 $. »