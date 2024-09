Microsoft effectue des opérations avec plusieurs qubits à erreurs corrigées

Mardi, Microsoft a fait une série d’annonces liées à son service Azure Quantum Cloud. Parmi celles-ci, une démonstration d’opérations logiques utilisant le plus grand nombre de qubits corrigés des erreurs à ce jour.

« Depuis avril, nous avons triplé le nombre de qubits logiques ici », a déclaré Krysta Svore, membre technique de Microsoft. « Nous accélérons donc vers cette capacité de cent qubits logiques. » La société a également conclu un nouveau partenariat avec Atom Computing, qui utilise des atomes neutres pour contenir des qubits et a déjà présenté du matériel avec plus de 1 000 qubits matériels.

Ces annonces sont le dernier signe en date de la sortie de l’informatique quantique de ses balbutiements et de sa progression rapide vers le développement de systèmes capables d’effectuer de manière fiable des calculs qui seraient peu pratiques ou impossibles à exécuter sur du matériel classique. Nous avons discuté avec des gens de Microsoft et de certains de ses partenaires matériels pour avoir une idée de ce qui nous attend pour nous rapprocher de l’informatique quantique utile.

Simplifier la correction des erreurs

Les qubits logiques sont une solution pour sortir du désespoir général qui consiste à réaliser que nous n’arriverons jamais à empêcher les qubits matériels de produire trop d’erreurs pour un calcul fiable. La correction d’erreur sur les ordinateurs classiques consiste à mesurer l’état des bits et à comparer leurs valeurs à une valeur agrégée. Malheureusement, il est impossible de mesurer de manière analogue l’état d’un qubit pour déterminer si une erreur s’est produite, car la mesure lui fait adopter une valeur concrète, détruisant ainsi toute superposition de valeurs qui rend l’informatique quantique utile.

Les qubits logiques contournent ce problème en répartissant un seul bit d’information quantique sur un ensemble de bits, ce qui rend toute erreur moins catastrophique. Pour détecter l’apparition d’une erreur, il faut ajouter des bits supplémentaires au qubit logique de sorte que leur valeur dépende de celle de ceux qui contiennent les données. Vous pouvez mesurer ces qubits auxiliaires pour identifier si un problème s’est produit et éventuellement obtenir des informations sur la manière de le corriger.

Il existe de nombreux schémas de correction d’erreurs potentiels, dont certains peuvent impliquer de dédier environ un millier de qubits à chaque qubit logique. Il est possible de s’en sortir avec bien moins que cela : il existe des schémas comportant moins de 10 qubits. Mais en général, moins vous utilisez de qubits matériels, plus vous avez de chances de rencontrer des erreurs irrécupérables. Cette tendance peut être compensée en partie par des qubits matériels moins sujets aux erreurs.

Le problème est que cela ne fonctionne que si les taux d’erreur sont suffisamment faibles pour éviter les erreurs lors du processus de correction. En d’autres termes, les qubits matériels doivent être suffisamment performants pour ne pas produire tellement d’erreurs qu’il soit impossible de savoir quand une erreur s’est produite et comment la corriger. Ce seuil n’a été dépassé que relativement récemment.

La précédente démonstration de Microsoft impliquait l’utilisation de matériel de Quantinuum, qui utilise des qubits basés sur des ions piégés dans des champs électriques. Ces qubits présentent certains des meilleurs taux d’erreur jamais rapportés, et Microsoft avait montré que cela lui permettait de détecter et de corriger les erreurs sur plusieurs cycles de correction d’erreurs. Dans le cadre de ce nouveau travail, la collaboration est allée plus loin, en effectuant plusieurs opérations logiques avec correction d’erreurs sur un ensemble de qubits logiques.