Microsoft Edge, le nouveau navigateur basé sur Chromium est disponible pour les utilisateurs depuis plus d’un an, et la société met à jour en permanence la plate-forme pour rivaliser avec des concurrents tels que Mozilla Firefox, Opera et Google Chrome. Maintenant, la version Canary (pré-bêta) d’Edge reçoit une nouvelle fonctionnalité qui désactive, peut-être l’option la plus ennuyeuse sur Internet – les vidéos à lecture automatique. Comme indiqué par Techdows, la fonction «Réglage par défaut de la limite de lecture automatique» doit être activée à partir des paramètres où les utilisateurs ont au moins deux options – «Limite» et «Par défaut». La fonctionnalité est disponible sur Microsoft Edge Canary version 91.0.841.0 ou supérieure, tandis que les détails de son déploiement pour le canal stable restent flous. Les testeurs Canary peuvent y accéder en accédant à Paramètres> Cookies et autorisations du site> Lecture automatique des médias.

Si les utilisateurs sélectionnent « Limiter », les vidéos seront lues « en fonction de la façon dont vous avez visité la page ». Cela indique que certains fichiers multimédias seront toujours lus en fonction des cookies enregistrés sur le système. Il existe une autre option appelée « Bloquer » qui permet aux utilisateurs de marquer des vidéos pour désactiver définitivement la lecture automatique sur les sites Web. Cependant, il est supposé que l’option Bloquer peut endommager les sites Web peut ne pas se déployer dans la version stable de Microsoft Edge car elle peut endommager les sites Web. Il est également possible que la fonctionnalité ne soit limitée que pour les tests pour le moment et que la version finale puisse être publiée dans un avenir lointain. Plus d’informations de la société sont attendues prochainement.

Le mois dernier, Microsoft a mis fin au support de son navigateur non-Chromium Edge (alias Edge Legacy) qui a été dévoilé en 2015. Microsoft avait déclaré que la mise à jour d’avril 2021 de Windows 10, prévue pour le 13 avril 2021, supprimera « le hors support Application de bureau Microsoft Edge Legacy »et remplacez-la par la dernière version du navigateur Edge basé sur Chromium. Le géant du logiciel affirme que le nouveau Microsoft Edge offre une sécurité et une interopérabilité intégrées avec l’écosystème de sécurité Microsoft «tout en étant plus sécurisé que Chrome pour les entreprises sous Windows 10».