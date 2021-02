Microsoft Edge obtient une nouvelle interface de téléchargement où une nouvelle section apparaîtra dans le coin supérieur droit du navigateur qui affichera tous les téléchargements actifs. La nouvelle interface de Microsoft, qui est déjà disponible dans les canaux Edge Canary et Dev, prend désormais moins de place et est plus facile à ignorer. Le bouton de téléchargement sur les nouveaux téléchargements a un anneau de progression, permettant aux utilisateurs de surveiller la progression globale du téléchargement à partir de la barre d’outils elle-même. Cela vient après que de nombreux utilisateurs aient critiqué le menu de téléchargement actuel sur Microsoft Edge, affirmant qu’il est parfois difficile de remarquer de nouveaux téléchargements dans la barre d’état située en bas de la fenêtre.

Les utilisateurs de Microsoft Edge auront également la possibilité de revenir à l’ancienne interface une fois la mise à jour déployée. Après la mise à jour, un nouveau bouton apparaîtra dans le coin supérieur droit d’Edge, affichant tous les téléchargements actifs au même endroit. Les utilisateurs peuvent le rejeter et cliquer sur le bouton de téléchargement pour afficher à nouveau tous les téléchargements s’ils le souhaitent. Les utilisateurs peuvent suspendre, redémarrer ou annuler un téléchargement en cours en survolant ou en cliquant avec le bouton droit sur les fichiers de la liste.

Il y a aussi ‘En savoir plus‘pour afficher et gérer les téléchargements passés sur Microsoft Edge. L’anneau de progression sur le bouton de téléchargement indiquera aux utilisateurs l’état de leurs téléchargements. L’option de menu de téléchargement peut également être épinglée, permettant aux utilisateurs de surveiller les téléchargements en permanence. Microsoft, dans son article de blog, a déclaré que l’anneau de progression des téléchargements deviendrait une coche verte une fois le téléchargement terminé.