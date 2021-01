Microsoft Edge déploie l’onglet multiplateforme et la synchronisation de l’historique

Le navigateur Edge de Microsoft est basé sur Chromium, une plate-forme de navigation Web open-source de Google qui sert également de base à d’autres navigateurs comme Opera et Amazon Silk. Le navigateur s’est avéré être une option assez populaire pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser Chrome. La dernière fonctionnalité qui permet la synchronisation croisée des onglets ouverts et de l’historique de navigation entre les versions PC et mobile de Microsoft Edge.

Cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois avec la version bêta Android de l’application, mais ce n’est que maintenant que la fonctionnalité est officiellement déployée dans la version stable du navigateur Edge. Le déploiement est actuellement en cours au Royaume-Uni, mais d’autres régions suivront.



Paramètres de synchronisation Microsoft Edge sur Windows 10

La synchronisation de l’onglet Edge et de l’historique sera possible entre les versions macOS, Windows, iOS et Android du navigateur. La mise à jour se produit côté serveur, vous risquez donc de ne pas la voir tout de suite. Allez dans Paramètres> Profils> Synchroniser sur le navigateur de bureau et voyez si vous pouvez activer la synchronisation de «Historique» et «Ouvrir les onglets».

