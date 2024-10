Microsoft Edge commence à tester Copilot Vision

Microsoft Edge Canary a été mis à jour avec une fonctionnalité intéressante appelée Copilot Vision, mais elle est encore en test.

L’implémentation actuelle de Copilot dans Microsoft Edge est très utile car elle vous permet d’envoyer rapidement du contenu vers la barre latérale de Copilot. Cependant, il présente encore certaines limites.

Par exemple, il ne permet pas de comprendre ce que vous faites sur une page Web ou ce que vous regardez dans le navigateur.

Annoncé le 1er octobre, Copilot Vision permet à Copilot de comprendre la page Web que vous consultez et de vous aider à répondre aux questions ou à suggérer les prochaines étapes, le tout en utilisant un langage naturel. C’est complètement facultatif et ne fonctionne que lorsque vous choisissez de l’utiliser.

Comme repéré par Leo sur X, Microsoft a déjà ajouté la fonctionnalité dans Edge Canary, mais elle n’est pas encore prête.

Vision Copilote dans Microsoft Edge

Source : BleepingComputer

Lors de nos tests, BleepingComputer a observé que Copilot Vision apparaît en bas de l’écran et qu’il peut être invoqué lorsque vous survolez le menu déroulant Copilot Vision. Malheureusement, cela ne fonctionne pas correctement pour le moment.

Si vous souhaitez l’essayer dans votre navigateur Edge, procédez comme suit :

Ouvrir Microsoft Edge Canari. Dans la barre d’adresse, tapez edge://flags et appuyez sur Entrer. Dans le champ de recherche en haut de la page, saisissez Vision copilote. Trouvez le drapeau appelé Vision copilote (Active l’expérience Copilot Vision – Mac, Windows, Linux). Dans le menu déroulant à côté, sélectionnez Activé Voix + TXT + IMAGE2. Cliquez Redémarrage pour appliquer les modifications.

Si vous suivez correctement les étapes, vous verrez le menu déroulant Copilot en bas du navigateur.

Dans un article de blogMicrosoft a précédemment confirmé que Copilot Vision est censé fonctionner sur un certain nombre de sites Web pré-approuvés et ne fonctionnera pas sur du contenu payant ou sensible.

Lorsque vous l’utilisez, le contenu n’est ni stocké ni utilisé pour la formation, et dès que vous fermez la fonctionnalité, tout est supprimé.

Bien que Copilot Vision soit encore en phase d’essai et n’est pas encore entièrement prêt pour tout le monde, c’est une idée intéressante qui pourrait vous aider à comprendre facilement le contenu de la page Web et même à interagir avec elle.