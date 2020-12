Si vous êtes un fervent utilisateur de Microsoft Edge comme moi, vous serez heureux de savoir qu’une nouvelle fonctionnalité de synchronisation est à venir qui profite à ceux qui utilisent principalement les plates-formes Android et Windows 10. Vous pourrez synchroniser les onglets récents et l’historique de navigation entre Edge sur Android et Windows 10. Cette fonctionnalité est fournie avec la dernière version de Microsoft Edge pour Android et Windows 10.

Chrome est un navigateur très populaire, mais Microsoft Edge est une alternative viable pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser Chrome, mais qui souhaitent tout de même une expérience basée sur Chrome. Le navigateur Edge a reçu une mise à jour majeure au début de cette année qui est passée à la plate-forme Chromium – un navigateur open-source développé par Google. Microsoft a connu un grand succès avec la mise à jour, suffisamment pour que Google tente de récupérer certains de ces utilisateurs.

Le navigateur Edge synchronise déjà les mots de passe et les signets, et la dernière mise à jour aidera à améliorer l’expérience multiplateforme, du moins pour les utilisateurs d’Android et de Windows 10. On ne sait pas quand la nouvelle fonctionnalité de synchronisation atteindra la version stable de l’application, ni quand elle arrivera à la version MacOS d’Edge.

