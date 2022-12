Microsoft dit qu’il apportera Call of Duty à Nintendo pendant 10 ans

Les régulateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Microsoft pourrait empêcher la sortie de la franchise à succès Call of Duty sur les consoles de jeux de ses rivaux. Microsoft a annoncé avoir proposé à Sony un contrat de 10 ans pour que Call of Duty sorte sur PlayStation le jour même de sa sortie sur Xbox. Le géant américain tente d’apaiser les craintes des régulateurs et des concurrents.

Microsoft Le responsable des jeux, Phil Spencer, a déclaré mardi soir que la société avait “conclu un engagement de 10 ans” pour apporter le jeu à succès Call of Duty à Nintendo après la clôture de l’acquisition d’Activision Blizzard, alors que les géants américains de la technologie cherchent à apaiser les régulateurs et les craintes antitrust de leurs rivaux.

Nintendo n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Il n’est pas clair si cet engagement est juridiquement contraignant ou si Nintendo l’a signé de quelque manière que ce soit. Microsoft n’était pas immédiatement disponible pour commenter ces points lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Spencer a également déclaré que Microsoft s’était “engagé” à proposer Call of Duty sur la plate-forme de distribution de jeux Steam simultanément à Xbox après la clôture de l’accord.

Les annonces interviennent après que le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré lundi que la société avait proposé à Sony un contrat de 10 ans pour rendre chaque nouvelle version de Call of Duty disponible sur la console PlayStation de Sony en même temps que la Xbox.

Le blitz d’engagements de Microsoft autour de Call of Duty, l’une des franchises de jeux les plus populaires de l’histoire, intervient alors que les régulateurs et les rivaux intensifient l’examen du rachat d’Activision par la société pour 69 milliards de dollars qui a été proposé en janvier. Activision est le développeur de Call of Duty.