Microsoft dit que Bing peut être le moteur de recherche par défaut pour les utilisateurs de ChatGPT

Microsoft a déclaré mardi qu’il proposera Bing comme moteur de recherche par défaut dans le chatbot viral ChatGPT d’OpenAI.

C’est le dernier rapprochement entre les deux sociétés, qui sont au centre du boom de l’intelligence artificielle générative. Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI et utilise la technologie de chatbot IA de la startup dans la recherche, les e-mails, les documents Word, les feuilles de calcul Excel et maintenant pour analyser les données.

actualités liées à l’investissement

« Ce n’est que le début de ce que nous prévoyons de faire avec nos partenaires d’OpenAI pour apporter le meilleur de Bing à l’expérience ChatGPT », a déclaré mardi le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors de la conférence Build de Microsoft à Seattle.

En plus de l’argent, OpenAI s’appuie sur le cloud Azure de Microsoft pour ses besoins informatiques. Parallèlement, les entreprises s’attaquent Google qui a développé ses propres modèles d’IA générative pour la recherche et d’autres produits et investit également massivement dans les startups de l’espace.

Avec la dernière annonce, les abonnés au service ChatGPT Plus pourront ajouter la recherche Bing en activant un plugin, a écrit Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public de Microsoft, dans un article de blog. Les utilisateurs du service gratuit de ChatGPT pourront bientôt faire de même.

« ChatGPT disposera désormais d’un moteur de recherche de classe mondiale intégré pour fournir des réponses plus rapides et plus à jour avec un accès depuis le Web », a écrit Mehdi. « Désormais, les réponses ChatGPT peuvent être fondées sur des données de recherche et Web et inclure des citations afin que vous puissiez en savoir plus, le tout directement depuis le chat. »

Microsoft tente d’étendre l’utilisation de Bing, qui a du mal pendant des années à gagner des parts de marché à Google. Pour chaque point de pourcentage de part de publicité de recherche que la société récupère, elle générerait 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires, a déclaré la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, en février.

Depuis que ChatGPT est devenu disponible en novembre, l’une de ses limites, selon les critiques, est qu’il n’a pas été en mesure de discuter des événements récents. Le chatbot Bing, propulsé par la technologie d’OpenAI, que Microsoft a annoncé en février était différent car il était capable de s’appuyer sur des informations actuelles pour fournir des réponses à des questions dactylographiées.

OpenAI a cherché à étendre la capacité de ChatGPT lorsqu’il annoncé le concept de plugins en mars. Expedia Instagram, Shopify et Slack font partie des services en ligne qui ont lancé des plugins, mais il existe une liste d’attente pour les autres qui souhaitent s’y joindre.

Microsoft a déclaré que les développeurs pourront créer des plugins qui fonctionnent dans ChatGPT, Bing et son chatbot Copilot à venir sur les applications Microsoft 365 telles que Word et Excel.

