Microsoft dit à la FTC que l’accord d’Activision de 69 milliards de dollars ne nuira pas à la concurrence

Microsoft a déposé jeudi une réponse à une action en justice de la Federal Trade Commission visant à bloquer son achat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, arguant que cela ne nuira pas à la concurrence dans l’industrie du jeu vidéo.

La FTC a déclaré plus tôt ce mois-ci dans son procès contestant l’acquisition que le géant du logiciel “concurrence néfaste” parmi les fabricants de consoles de jeux, dont Sony et Nintendo. Microsoft a répliqué dans son dossier que l’acquisition visait à aider son unité Xbox à devenir plus compétitive.

“Xbox veut accroître sa présence dans le jeu mobile, et les trois quarts des joueurs d’Activision et plus d’un tiers de ses revenus proviennent des offres mobiles”, a déclaré Microsoft dans sa réponse de 37 pages. “Xbox pense également qu’il est bon pour les affaires de rendre le portefeuille limité de jeux populaires d’Activision plus accessible aux consommateurs, en les mettant sur plus de plates-formes et en les rendant plus abordables.”

L’accord, annoncé plus tôt cette année, est le plus important jamais réalisé pour le fabricant de logiciels et également dans l’industrie du jeu vidéo. Microsoft, qui fabrique également la console de jeux vidéo Xbox, s’est entretenu avec des régulateurs du monde entier dans le but d’obtenir l’approbation de son acquisition. Microsoft a annoncé plus tôt qu’il prévoyait de conclure l’accord vers l’été 2023.

La décision de la FTC contre Microsoft marque l’un des plus grands efforts du gouvernement américain pour s’attaquer à l’industrie technologique, qui a vu des entreprises comme Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Meta devenir certaines des entreprises les plus appréciées de la planète. Au milieu de toute cette croissance, les concurrents et les régulateurs se sont demandé si l’industrie technologique avait trop de pouvoir et si les entreprises agissaient en monopole.

L’agence a plaidé dans son procès du 8 décembre contre l’acquisition par le géant du logiciel du fabricant de Call of Duty, affirmant que Microsoft avait utilisé des acquisitions antérieures pour créer plusieurs titres à venir très médiatisés comme le jeu d’exploration spatiale Starfield et le jeu de tir vampire Redfall exclusif aux appareils. alimenté par son logiciel. Microsoft a déclaré avoir offert à Sony le droit de vendre le jeu de tir militaire dans le cadre de son service PlayStation Plus, mais “Sony refuse de traiter”, a déclaré Microsoft dans son dossier.

“L’acquisition d’un seul jeu par le troisième fabricant de consoles ne peut bouleverser une industrie hautement compétitive”, a déclaré Microsoft dans sa réponse. “C’est particulièrement le cas lorsque le fabricant a clairement indiqué qu’il ne refuserait pas le jeu. Le fait que le concurrent dominant de Xbox ait jusqu’à présent refusé d’accepter la proposition de Xbox ne justifie pas le blocage d’une transaction qui profitera aux consommateurs.”

Microsoft a déclaré qu’il espérait qu’une résolution à l’amiable puisse être trouvée qui profite à tous dans l’industrie.

“Même avec confiance dans notre cas, nous restons attachés à des solutions créatives avec des régulateurs qui protégeront la concurrence, les consommateurs et les travailleurs du secteur technologique”, a déclaré Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, dans un communiqué.

Le PDG d’Activision, Bobby Kotick, a également défendu l’accord dans une déclaration distincte jeudi, affirmant qu'”il n’y a aucune raison raisonnable et légitime pour empêcher la clôture de notre transaction”.

La FTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.