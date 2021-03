Microsoft dévoile une application Group Transcribe pour permettre aux utilisateurs de transcrire et de traduire les conversations en personne

L’incubateur interne de Microsoft, Microsoft Garage, a annoncé le lancement de Group Transcribe – une application de transcription gratuite pour les conversations en personne. L’application mobile est actuellement disponible pour les appareils iOS et sera déployée sur les téléphones Android après réception des commentaires des utilisateurs. Le groupe Transcribe sera en concurrence avec des offres populaires telles que Google Recorder et Otter.ai qui offrent un service similaire. Cependant, Google Recorder ne fonctionne actuellement que sur les téléphones Pixel, tandis qu’Otter.ai propose principalement des services derrière un paywall. Microsoft affirme que la dernière application utilise une approche multi-appareils pour fournir une transcription et une traduction en temps réel et de haute qualité, afin que les utilisateurs puissent être plus présents et productifs lors de réunions et de conversations en personne. Le Group Transcribe s’adresse également aux utilisateurs malentendants.

Pour utiliser l’application Group Transcribe, l’utilisateur doit d’abord lancer la réunion sur son propre smartphone. Les participants peuvent ensuite rejoindre la réunion via Bluetooth, un code QR scannable ou en partageant un lien. Une fois la session commencée, l’intelligence artificielle (IA) commencera à récupérer les légendes qui seront automatiquement enregistrées dans l’application. Dans un article de blog, Microsoft affirme que les utilisateurs peuvent tirer parti de la transcription en temps réel pour parler dans différentes langues et rendre les réunions plus inclusives.

L’application prend en charge plusieurs langues dans plus de 80 pays et permet aux «personnes sourdes, malentendantes ou non-natives de participer plus pleinement en suivant la transcription en direct». La société prévient que chaque participant devra s’assurer que le téléphone est à portée de main pour une expérience de la plus haute qualité. Certaines des langues prises en charge par Group Transcribe incluent l’arabe, le bulgare, le catalan, le cantonais, le chinois (simplifié), le chinois (traditionnel), le croate, le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais, l’estonien, le finnois, le français, l’allemand, le grec, l’hindi, Irlandais, italien, japonais, coréen, lituanien, letton, maltais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, etc.

Dans une FAQ, Microsoft indique que Group Transcribe n’a pas de limite au nombre de personnes pouvant rejoindre une transcription, mais il note que l’application fonctionne mieux pour les «réunions en personne [with] jusqu’à quatre personnes. »