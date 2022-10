Microsoft dévoile trois nouveaux ordinateurs Surface : ordinateur portable, tablette et PC

Tous les nouveaux modèles Surface seront disponibles sur certains marchés à partir du 25 octobre et sur d’autres marchés dans les mois à venir, a déclaré Microsoft.

Le Surface Pro 9 et le Surface Laptop 5 de 13,5 pouces commencent à 1 000 $, tandis que le Surface Studio 2+ commence à 4 300 $. Tous les trois sont livrés avec le système d’exploitation Windows 11 de Microsoft, qui est arrivé sur le marché l’année dernière.

Lors d’un événement à New York, Microsoft a présenté le Surface Laptop 5, la tablette convertible Surface Pro 9 et le PC tout-en-un Surface Studio 2+.

La Surface Pro 9 est le croisement de Microsoft entre un ordinateur portable et une tablette. Il fonctionne sur un Intel Processeur de 12e génération et dispose désormais d’une connectivité 5G en option. La 12e génération devrait être considérablement plus rapide que le processeur de 11e génération d’Intel, qui alimente le Pro 8.

La Surface Pro 9 a un écran de 13 pouces et est livrée avec un écran de 120 Hz. Ce qui est décevant, c’est que le modèle 5G Pro 9 n’a pas de port Thunderbolt, ce qui permet des transferts de fichiers de vidéos plus rapides.

Le modèle 5G offre jusqu’à 19 heures d’autonomie, contre jusqu’à 16 heures pour la Surface Pro 8. La Surface Pro 9 sur silicium Intel offre jusqu’à 15,5 heures d’autonomie.

Le prix varie de 1 000 $ à 1 900 $, selon le stockage.