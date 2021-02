Microsoft dévoile le casque sans fil Xbox et le met immédiatement en précommande à 100 $

Microsoft a dévoilé le premier casque Xbox sans fil depuis un certain temps – il sera disponible à partir du 16 mars à 100 $, mais vous pouvez en pré-commander un aujourd’hui si vous voulez être parmi les premiers à l’avoir.

Ce casque sans fil Xbox est conçu pour les jeux sur la Xbox Series X ou Series S ainsi que sur les PC. Vous pouvez également le connecter simultanément à votre téléphone pour l’entendre s’il sonne pendant que vous jouez. Vous pouvez même accepter l’appel et continuer à jouer.

En tant que casque de jeu approprié, celui-ci dispose d’un microphone (qui peut être rangé lorsqu’il n’est pas utilisé). Deux micros à formation de faisceaux et un réglage d’isolation de la voix aident le casque à séparer votre voix des bruits de fond. En outre, vous pouvez faire pivoter les écouteurs pour régler le volume de l’audio du jeu et du chat d’équipe séparément.

Trois normes audio spatiales de haute qualité sont prises en charge: Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X. Vous aurez peut-être besoin d’un dongle Bluetooth 4.2 (ou supérieur) pour vous connecter à votre PC, les consoles Xbox ont la fonctionnalité intégrée.







Les volumes de jeu et de discussion d’équipe peuvent être réglés séparément • Le microphone filtre le bruit de fond

Le casque sans fil Xbox pèse 312 g. Sa batterie devrait durer 15 heures sur une seule charge. Si vous êtes pressé, une charge de 30 minutes donne 4 heures d’autonomie à la batterie.

À l’aide de l’application Accessoires Xbox, vous pouvez régler des paramètres supplémentaires sur le casque – régler l’égaliseur et l’amplification des basses, configurer la fonction de mise en sourdine automatique, modifier la luminosité de la LED, etc. La vidéo ci-dessus montre l’application, celle ci-dessous est la bande-annonce de lancement du casque.

Vous pouvez trouver plus de détails et pré-commander le casque sur le Microsoft Store en ligne aux États-Unis, au Canada (130 $ CAD), au Royaume-Uni (95 £), en Allemagne (100 €), en Australie (150 AUD) et dans d’autres. Le casque sera également disponible chez certains détaillants.

La source