Microsoft dévoile la mise à jour de Windows 11 avec un copilote alimenté par l’IA : tous les détails

Microsoft a récemment annoncé une mise à jour révolutionnaire pour Windows 11, comprenant l’assistant révolutionnaire basé sur l’IA, Copilot. Cette mise à jour promet de dynamiser les tâches, de rationaliser les processus, d’offrir des réponses personnalisées et de faire gagner un temps précieux aux utilisateurs.

Paint, l’application classique bien-aimée, fait peau neuve avec l’aide de l’IA générative de Windows 11 Copilot. Microsoft introduit des fonctionnalités telles que le dessin et la création numérique basés sur l’IA, un outil de suppression d’arrière-plan, etc.

De plus, l’aperçu de Paint Cocreator devrait être déployé aujourd’hui auprès des utilisateurs de Windows Insiders, suivi d’une version destinée au grand public dans les prochains jours. Ce nouvel outil permet aux utilisateurs de générer des images uniques en fournissant une invite de texte et en sélectionnant un style, puis en affinant leur création avec divers outils Paint.

L’outil Snipping bénéficie également de nouvelles fonctionnalités d’IA. Désormais, il peut capturer les sons lors des enregistrements d’écran. Les utilisateurs peuvent lancer un enregistrement d’écran en appuyant sur Windows + Shift + R ou sur le bouton Imprimer l’écran. De plus, il peut extraire du texte spécifique des images et effacer des informations sensibles pour plus de sécurité.

L’application Photos reçoit une mise à niveau significative, avec un flou d’arrière-plan et des capacités de recherche améliorées. Background Blur permet aux utilisateurs de faire ressortir les sujets de leurs photos en identifiant et en rendant automatiquement l’arrière-plan flou. Les utilisateurs peuvent ajuster l’intensité du flou et effectuer des modifications précises pour obtenir l’effet souhaité.

L’entreprise révolutionne également la sécurité des mots de passe avec l’introduction des Passkeys. Cette fonctionnalité crée un identifiant unique, pratiquement indevinable, permettant aux utilisateurs de contourner les mots de passe traditionnels et d’utiliser leur visage, leur empreinte digitale ou le code PIN de leur appareil pour l’authentification. Les clés d’accès promettent une expérience de connexion plus rapide, plus sécurisée et plus pratique sur les sites Web et les applications.

L’Explorateur de fichiers fait également l’objet d’une refonte moderne dans la nouvelle mise à jour de Windows 11. La barre d’adresse et le champ de recherche remaniés sont conçus pour un accès facile aux informations essentielles. De plus, une fonctionnalité Galerie est introduite pour aider les utilisateurs à parcourir sans effort leurs collections de photos. L’Explorateur de fichiers prendra désormais en charge les formats d’archives tels que RAR et 7-Zip.