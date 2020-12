Le géant américain de la technologie Microsoft a breveté un système technologique qui évalue le langage corporel et les expressions faciales des participants au chat vidéo pendant les appels.

Le «Meeting Insight Computing System» de Microsoft, tel que décrit dans les dépôts de brevets, est un mélange de matériel physique et de logiciels qui pourraient être intégrés dans les futurs produits Microsoft, tels que les tablettes.

Le système utiliserait une combinaison de caméras, de capteurs et de logiciels et même des thermostats autour des murs pour des réunions virtuelles et en personne.

Il surveillerait des facteurs tels que le langage corporel et les expressions faciales, en détectant les signes indiquant une baisse de productivité comme la fatigue et l’ennui, ainsi que le nombre de personnes en réunion et même des conditions telles que la lumière et la température.

Toutes ces données seraient utilisées pour créer un «score de qualité» global qui aiderait à informer les conditions des futures réunions virtuelles, dans le but de maximiser la productivité d’une entreprise.

Le dépôt de brevet, qui a été repéré pour la première fois par GeekWire, a suscité des inquiétudes chez les experts en confidentialité, d’autant plus que des millions d’employés travaillent maintenant à domicile.

Microsoft a déjà soulevé des problèmes de confidentialité avec son outil de score de productivité récemment annoncé – qui classe les employés en fonction de leur activité, comme le nombre d’e-mails qu’ils envoient.

« Il s’agit d’une décision surprenante de la part de Microsoft et pourrait dangereusement conduire à des niveaux plus élevés de surveillance des employés sur le lieu de travail et, plus inquiétant encore, à leur domicile », a déclaré Jake Moore, un spécialiste indépendant de la sécurité à MailOnline.

«En ce qui concerne la surveillance invasive de la productivité, vous avez tendance à le voir dans une petite poignée d’entreprises qui peuvent déjà avoir une peur particulière que le personnel fasse l’école buissonnière ou ne se comporte pas comme il se doit.

« Cependant, avec Microsoft entrant maintenant dans l’espace de la surveillance des lieux de travail, nous verrons probablement beaucoup plus d’entreprises penser que cette intrusion est plus acceptable et peut-être plus importante que la vie privée des employés. »

Wolfie Christl, chercheur en données, a déclaré: «Cela normalise la surveillance étendue du lieu de travail d’une manière jamais vue auparavant.

«C’est tellement problématique à de nombreux niveaux… et notamment, Microsoft a le pouvoir de définir des mesures hautement arbitraires qui affecteront potentiellement la vie quotidienne de millions d’employés et façonneront même le fonctionnement des organisations.

Alors que Silkie Carlo, directrice du groupe de campagne Big Brother Watch, a déclaré que le système était «invasif» et constituait un «recul majeur pour les droits des travailleurs».

Meeting Insight Computing System combinerait plusieurs composants différents qui seraient positionnés autour des murs d’une salle de réunion physique, ainsi qu’à l’intérieur du futur matériel Microsoft, suggère le brevet.

Meeting Insight Computing System pourrait donc être un terme générique pour désigner toute une famille d’appareils connectés à Internet qui contribuent à atteindre des scores de qualité.

Une caméra améliorée à l’intérieur d’une future tablette Microsoft, par exemple, enregistrerait lequel des participants invités à la réunion ont assisté à la réunion, leur langage corporel et / ou leurs expressions faciales et même le temps que chaque participant consacre à la réunion, selon le brevet. .

Les employés qui ne contribuent pas autant à une réunion pourraient être convoqués sur ce fait au début de la prochaine réunion et invités à lancer les travaux.

Pendant ce temps, un microphone peut détecter des modèles de discours compatibles avec l’ennui, la fatigue et enregistrer le temps que chaque participant passe à parler.

Et un thermostat enregistrant la température actuelle dans la salle de réunion pourrait mesurer la composition de l’air – y compris les niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone – ce qui « peut avoir un effet négatif sur la santé et le confort des participants », indique Microsoft dans le brevet.

«De même, un utilisateur peut planifier une réunion en milieu d’après-midi dans une pièce qui a tendance à être extrêmement chaude pendant les heures de l’après-midi.

Cela pourrait aider à établir un score de qualité qui conseillerait à l’organisateur de la réunion de modifier l’heure d’une réunion lorsqu’il fait beaucoup plus frais.

Le système signalera alors les défis potentiels lorsqu’un organisateur organise la prochaine réunion qui ont été découverts lors de la dernière réunion et recommandera d’autres lieux, heures ou même personnes à inclure dans la réunion.

Des données utiles pourraient rendre les rencontres d’employés – souvent critiquées pour leur capacité à perdre du temps des travailleurs – plus productives à l’avenir, espère Microsoft.

«De nombreuses organisations sont en proie à des réunions trop longues, peu fréquentées et récurrentes qui pourraient être modifiées et / ou évitées si davantage d’informations sur la qualité des réunions étaient disponibles», indique la société dans le dépôt de brevet.

«Parce que les systèmes de planification informatisés conventionnels manquent de contexte réel, les utilisateurs peuvent ne pas être conscients qu’ils tentent de planifier des réunions non optimales, ce qui peut entraîner des réunions au mieux improductives.

«En conséquence, la présente divulgation est dirigée vers un système informatique d’information sur les réunions qui rapporte des informations utiles et significatives concernant la qualité des réunions.»

MailOnline a contacté Microsoft au sujet du brevet pour commentaires, bien que Jared Spataro, vice-président d’entreprise de Microsoft 365, ait déjà souligné que l’entreprise était « engagée en faveur de la confidentialité » et que le système n’était « pas un outil de surveillance du travail ».

Cette semaine également, Microsoft a été contraint de modifier son outil de score de productivité, qui a été annoncé en octobre, après avoir critiqué le fait qu’il autorisait l’espionnage au nom des chefs d’entreprise.

Spataro a déclaré dans un article de blog daté de mardi que l’entreprise supprimait les noms d’employés liés aux données des employés, à la suite des critiques.

« À l’avenir, les mesures de communication, de réunion, de collaboration de contenu, de travail d’équipe et de mobilité dans le score de productivité ne rassembleront les données qu’au niveau de l’organisation, fournissant une mesure claire de l’adoption au niveau de l’organisation des fonctionnalités clés », a-t-il déclaré.

« Personne dans l’organisation ne pourra utiliser le score de productivité pour accéder aux données sur la façon dont un utilisateur individuel utilise les applications et les services dans Microsoft 365.

«Chez Microsoft, nous pensons que les informations basées sur les données sont essentielles pour permettre aux personnes et aux organisations de faire plus.

«Nous pensons également que la confidentialité est un droit de l’homme et nous sommes profondément attachés à la confidentialité de chaque personne qui utilise nos produits.