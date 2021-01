Microsoft déploie une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur Edge basé sur Chromium qui permettra aux utilisateurs de rechercher des sites Web avec leur voix. Le développement de la fonctionnalité de «recherche vocale» a été partagé sur la communauté technique Microsoft par les utilisateurs (via Windows Central), et il semble être disponible sur la version Edge 87.0.664.75. Le bouton de recherche vocale dédié se trouve également dans la barre d’URL du navigateur ou dans la barre de recherche d’un nouvel onglet. Les utilisateurs peuvent y accéder en utilisant la commande de raccourci clavier Win + K.

Les publications des utilisateurs sur le forum de la communauté technique Microsoft indiquent que l’option de recherche vocale pour le navigateur Edge est fournie via une mise à jour stable, ce qui signifie que ses utilisateurs n’ont pas besoin d’être sur les versions de Canary ou de développeur. Cependant, la fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les utilisateurs et elle semble se déployer par étapes. On ne sait pas non plus comment désactiver manuellement la fonction de recherche vocale sur Edge. De plus, Microsoft n’a officiellement publié aucun détail sur la mise à niveau et il est possible que le géant du logiciel teste toujours la fonctionnalité avec certains utilisateurs. Plus d’informations de la société sont attendues prochainement.

Actuellement, les moteurs de recherche tels que Microsoft Bing et Google permettent aux utilisateurs de rechercher des requêtes via la voix au lieu de la saisie traditionnelle. Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités sur le navigateur Edge pour rivaliser avec Google Chrome qui domine le marché des navigateurs dans les segments des ordinateurs de bureau et des mobiles avec respectivement 69,74% et 67,76% de part (décembre 2020), selon les projections de NetMarketShare. Récemment, le navigateur aurait commencé à obtenir une fonction d’historique et de synchronisation des onglets. Il permet essentiellement aux utilisateurs de voir l’historique Web complet et les onglets de synchronisation dans leurs navigateurs. Cependant, il se déploie sur certains marchés et les détails de la disponibilité mondiale restent flous. Pour vérifier et activer la nouvelle fonctionnalité, accédez à Paramètres> Profils> Synchronisation. Pendant ce temps, la version native du navigateur Edge est désormais également disponible pour Apple Silicon.