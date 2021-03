Le Pentagone paiera des milliards de dollars à Microsoft pour construire des casques de réalité augmentée pour ses soldats. Les appareils seront soutenus par les services de cloud computing Azure de la société de technologie, qui ont été compromis par des pirates informatiques l’année dernière.

Le contrat a été annoncé mercredi et pourrait rapporter à Microsoft jusqu’à 21,88 milliards de dollars sur 10 ans. En 2018, l’armée américaine a donné 480 millions de dollars à Microsoft pour développer un casque prototype construit autour de la technologie HoloLens de la société. Sur la base de ses performances, Microsoft fournira désormais jusqu’à 120 000 casques, baptisés Integrated Visual Augmented System, ou IVAS.

L’IVAS peut projeter aux soldats des cartes de style jeu vidéo holographique, des images thermiques et nocturnes et des informations d’identification des cibles. Il peut également montrer où l’arme du soldat est dirigée et surveiller les statistiques vitales comme leur fréquence cardiaque.

Cependant, le projet n’est pas sans problèmes. Un journaliste de CNBC a testé le casque prototype en 2019 et l’a décrit comme “Un peu bogué,” disant qu’il devait être redémarré lors d’une session de démonstration. Plusieurs mois plus tard, l’armée signalait toujours des problèmes avec les appareils, y compris des erreurs de GPS et d’imagerie, et «Performances médiocres du capteur thermique et de faible luminosité.

Alors que Microsoft aura une décennie et plus de 20 milliards de dollars pour aplanir ces problèmes, il pourrait y avoir plus de snafus potentiels à l’horizon. Les casques seront liés au service de cloud computing Azure de Microsoft, un service qui, selon la société, a été piraté en décembre dernier, laissant le 911 hors service dans plusieurs États américains. Même avant cette faille particulière, les chercheurs en sécurité découvraient des failles avec Azure, l’un d’eux le qualifiant de «Cauchemar de la sécurité dans le cloud.»

Malgré cela, l’armée américaine semble confiante. Microsoft a remporté un contrat de cloud computing de 10 milliards de dollars par le Pentagone en octobre dernier, battant ses rivaux Amazon et Google dans la compétition. Amazon a depuis intenté une action en justice, affirmant que l’ancien président Donald Trump – un féroce critique du PDG d’Amazon Jeff Bezos – est intervenu pour obtenir l’accord de Microsoft.

En 2018, le président de Microsoft, Brad Smith, a promis que l’entreprise «Fournir à l’armée américaine l’accès à la meilleure technologie … à toute la technologie que nous créons. Arrêt complet.” Cependant, tous ses employés ne se sentaient pas aussi enthousiastes.

Alors que Smith a décrit l’armée comme «Éthique et honorable», plus de 90 employés de Microsoft ont signé une lettre début 2019 pour protester contre le développement des casques IVAS.

«L’application de HoloLens dans le système IVAS est conçue pour aider les gens à tuer», ils ont écrit. «Il sera déployé sur le champ de bataille et fonctionnera en transformant la guerre en un ‘jeu vidéo’ simulé, éloignant davantage les soldats des graves enjeux de la guerre et de la réalité de l’effusion de sang.

Les employés ont dit qu’ils «Ne s’est pas inscrit pour développer des armes», et exigeait plus de contrôle sur «Comment notre travail est utilisé.»

Que Microsoft ait persuadé ou ignoré ces employés mécontents, le projet IVAS est désormais une réalité et vaut 44 fois plus que le prototype. Pourtant, à mesure que Big Tech et l’armée se rapprochent de plus en plus, des campagnes similaires chez les concurrents de Microsoft ont eu plus de succès. Google a abandonné un contrat d’IA avec le Pentagone en 2019 après que des employés se soient prononcés contre l’utilisation de leur logiciel pour aider à cibler les frappes de drones. Les employés d’Apple et d’Amazon ont également fait pression sur leurs patrons pour qu’ils n’aident pas l’armée américaine.

