Microsoft Copilot apporte l’IA à Windows 11 et fonctionne sur plusieurs applications et sur votre téléphone

Lors de l’événement AI et Surface de Microsoft jeudi, le géant du logiciel a annoncé un nouveau produit, Copilot, qu’il appelle « votre compagnon IA au quotidien ». Copilot sera inclus dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 11, prévue pour le 26 septembre, Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft, affirmant qu’il s’agit de la mise à jour la plus importante du système d’exploitation à ce jour.

Avec Copilot, il est possible de demander à l’IA d’écrire le résumé d’un livre au milieu d’un document Word, ou de sélectionner une image et de demander à l’IA de supprimer l’arrière-plan. Dans un exemple, Microsoft a montré un long e-mail et a démontré que lorsque vous mettez le texte en surbrillance, Copilot apparaît afin que vous puissiez lui poser des questions liées à l’e-mail. Et ces informations peuvent être recoupées avec des informations trouvées en ligne, comme demander à Copilot des endroits pour déjeuner à proximité en fonction du contenu de l’e-mail.

Copilot sera disponible sur la barre des tâches du bureau Windows 11, le rendant instantanément disponible en un seul clic. Microsoft indique que que vous utilisiez Word, PowerPoint ou Edge, vous pouvez faire appel à Copilot pour vous assister dans diverses tâches. Il peut également être appelé vocalement. Copilot peut se connecter à votre téléphone, ainsi, par exemple, vous pouvez lui demander quand aura lieu votre prochain vol et il examinera vos messages texte et trouvera les informations nécessaires.

Edge, le navigateur Web de Microsoft, disposera également d’intégrations Copilot. Plus précisément, Microsoft a mis en avant des fonctionnalités permettant d’effectuer des achats afin de trouver les meilleures offres ou d’utiliser des images sur votre téléphone pour trouver des produits similaires en ligne, similaires à Google Lens.

Du côté des entreprises, la suite de produits Office de Microsoft disposera de fonctionnalités d’IA améliorées. Copilot peut accéder aux données de l’entreprise et aider à résumer les réunions ou à créer des graphiques basés sur les données disponibles, et il peut également croiser les informations en ligne. Ces données peuvent également être traduites dans d’autres programmes. Par exemple, un résumé réalisé à partir d’un long document de travail peut ensuite être envoyé vers PowerPoint pour créer une présentation automatiquement remplie d’images et de notes du présentateur. Outlook avec Copilot peut vous aider à rédiger des e-mails avec différents niveaux de formalité, du professionnel au occasionnel. Il est également possible d’envoyer un e-mail professionnel via Outlook sous forme de poème.

Microsoft a déclaré que les données utilisées par Copilot for Enterprise seront sécurisées et ne seront pas utilisées pour former ses modèles d’IA.

L’évolution de Microsoft dans le domaine de l’IA intervient après avoir investi massivement dans OpenAI, créateur de ChatGPT, plus tôt cette année. ChatGPT a été lancé l’année dernière et est rapidement devenu viral, le chatbot IA se révélant capable de répondre à presque toutes les questions avec une réponse inédite. De sa capacité à résumer des livres pour créer un sketch de comédie romantique, ChatGPT a stupéfié les gens par la rapidité avec laquelle il pouvait générer des réponses qui se lisaient comme si un humain les avait écrites. Mais les chatbots IA ont leurs critiques, qui s’inquiètent des inexactitudes et de la désinformation qu’ils peuvent transmettre. Et l’IA en général fait craindre à certaines personnes que les humains perdent leur emploi à cause de la technologie.

En pariant sur OpenAI, Microsoft a apporté des capacités d’IA à Bing, permettant des réponses générées par l’IA et la génération d’images. Apple et Google se sont tous deux lancés à la poursuite de l’IA, en apportant des fonctionnalités améliorées d’apprentissage automatique et de génération à l’iPhone, aux appareils Pixel et à la recherche.

Windows 11 bénéficiera également de nouveaux outils de création d’images, alimentés par l’IA. Tout comme avec Dall-E, il sera possible pour les utilisateurs de Windows 11 de générer des images avec des invites textuelles. De nouvelles fonctionnalités de stylet arrivent également sur Windows 11. Grâce à la puissance de Copilot, il est possible d’écrire une équation mathématique complexe à l’écran, et Copilot la comprendra et la placera sous forme de texte dans un document.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.