Microsoft continuera-t-il à faire grimper les actions technologiques Megacap ?

Mercredi, les actions de Microsoft (MSFT) ont rebondi pendant neuf séances consécutives pour atteindre un sommet de 3 mois et demi et se situent juste en dessous de leur record de la mi-juillet. Microsoft a progressé de +50 % cette année et de +58 % au cours des 12 derniers mois, ce qui en fait la plus performante des sept valeurs technologiques à mégacapitalisation cette année. Le rallye a poussé la capitalisation boursière de Microsoft à 2,7 billions de dollars, juste en dessous des 2,84 billions de dollars d’Apple, la plus grande entreprise publique.

La dernière hausse de Microsoft est intervenue après que la société a annoncé à la fin du mois dernier des résultats pour le premier trimestre fiscal meilleurs que prévu. Microsoft a également annoncé de solides ventes au premier trimestre, soutenues par la croissance du cloud computing et la demande pour ses nouveaux produits d’intelligence artificielle. En outre, le PDG de Microsoft, Nadella, a déclaré que la société réorganisait l’ensemble de sa suite de produits, y compris les logiciels Office, Windows, de recherche et de sécurité, pour ajouter des fonctionnalités basées sur la technologie OpenAI.

Microsoft est considéré comme un leader dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), et la croissance qu’elle a reçue grâce à l’IA a contribué à la hausse des estimations de bénéfices de l’entreprise. Selon les données de Bloomberg, les estimations de bénéfice net de Microsoft pour l’ensemble de l’année ont augmenté de +2,4 % au cours du mois dernier, et les estimations de revenus sont en hausse de +2,8 % sur la même période. Avec un cours de bourse proche d’un niveau record, la valorisation de Microsoft est élevée puisqu’elle se négocie à 30,5 bénéfices estimés, juste en dessous d’un récent sommet de 32,5 et avec une prime considérable par rapport à sa moyenne à long terme.

Le sentiment du marché à l’égard des valeurs technologiques s’est récemment amélioré en raison des spéculations selon lesquelles la Fed pourrait avoir fini de relever les taux d’intérêt, ce qui ferait baisser les rendements du Trésor. Alliance Global Partners est optimiste quant aux perspectives à court terme pour les valeurs technologiques, affirmant que les récents résultats de Microsoft « suggèrent que nous avons dépassé le pire en termes de fondamentaux et que cette combinaison de meilleurs fondamentaux et d’un contexte plus favorable suggère que la technologie peut non seulement reprendre son rôle de leader mais le conserver pour le reste de l’année.

Certains analystes craignent que la récente tendance haussière de Microsoft ne soit exagérée. Les dernières données de Bank of America pour septembre montrent que 91 % des fonds possèdent Microsoft, ce qui en fait l’une des valeurs les plus cotées du secteur technologique. En outre, Cresset Capital a déclaré que l’enthousiasme des investisseurs pour Microsoft “est bien fondé”, mais que les valeurs technologiques à grande capitalisation “restent pleinement valorisées et que les attentes en matière de croissance des bénéfices futurs pourraient être mises en doute”. Prime de valorisation du secteur technologique par rapport au S&P 500 ($SPX) (SPY) n’est « pas inconnu », mais « historiquement, la technologie a eu du mal à surperformer le marché au cours des 12 mois suivants avec des écarts de valorisation aussi importants ».

