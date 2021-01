Microsoft Outlook est l’une des applications les plus utilisées pour les courriers électroniques, et il semble maintenant que Microsoft travaille sur une nouvelle application Outlook qui pourrait également remplacer les applications Courrier et Calendrier par défaut pour Windows 10. Le nouveau client, selon des découvertes récentes, porte le nom de code Monarch et est basé sur l’application Web Outlook déjà disponible pour le navigateur.

Selon les rapports, le projet Monarch poursuivra l’objectif final de Microsoft pour la vision «One Outlook», qui vise à créer un client Microsoft Outlook unique qui fonctionne sur PC, Mac et le Web. Microsoft héberge la version Web complète de ce nouvel Outlook en ligne. Actuellement, Microsoft dispose d’un certain nombre de clients différents pour le bureau, notamment l’application Outlook pour Windows (Win32), Outlook Web, Outlook pour Mac et Mail et calendrier pour Windows 10.

Microsoft voudrait remplacer le client de bureau existant par une application basée sur les technologies Web. Le projet vise à fournir Outlook en un seul projet, mais avec la même expérience utilisateur et la même base de code, que ce soit sur Windows et Mac. Il aura également une empreinte beaucoup plus petite et sera accessible à tous les utilisateurs lorsqu’ils sont des utilisateurs Outlook gratuits ou des clients professionnels.

L’application ayant fait l’objet d’une fuite est dans un état précoce et Microsoft a déclaré qu’elle n’incluait pas de mode hors connexion pour le moment. Bien qu’une première version de Project Monarch ait fui, un remplacement final pour l’application Windows 10 pourrait ne pas arriver avant l’année prochaine. Selon un rapport Windows Central, le client One Outlook entrera probablement dans un programme de prévisualisation plus grand d’ici la fin de 2021, dans le but de remplacer les applications de messagerie et de calendrier par défaut sur Windows 10 en 2022.