Microsoft confirme les suppressions d’emplois après avoir appelé à un ralentissement de la croissance

Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft Corp., prend la parole lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York le 11 octobre 2022.

UN Microsoft Le porte-parole a confirmé lundi que la société avait licencié des travailleurs supplémentaires car les revenus du fabricant de logiciels devraient ralentir, grâce à la baisse des ventes de licences Windows pour PC.

Cette décision s’aligne sur les efforts déployés par les entreprises technologiques, grandes et petites, pour réduire les coûts. Métaplates-formes et Force de vente font partie de ceux de la Silicon Valley qui ont ralenti leur rythme d’embauche cette année, alors même que Coinbase , Netflix et d’autres ont eu recours à des licenciements.

“Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos priorités commerciales et procédons à des ajustements structurels en conséquence”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC. “Nous continuerons d’investir dans notre entreprise et d’embaucher dans des domaines de croissance clés au cours de l’année à venir.”

L’annonce de lundi intervient trois mois après que Microsoft a annoncé avoir supprimé moins de 1 % de ses employés.

En juillet, Microsoft a appelé à une croissance des revenus d’environ 10 % au premier trimestre fiscal, plus lente qu’elle ne l’a été depuis plus de cinq ans. La société annoncera ses résultats le 25 octobre.

Axiosqui a signalé les licenciements plus tôt lundi, a déclaré que les coupes avaient touché moins de 1 000 personnes et a cité une personne anonyme.

