Microsoft confirme de nouvelles suppressions d’emplois en plus des 10 000 licenciements en janvier

Microsoft a confirmé lundi qu’il supprimait des emplois supplémentaires, une semaine après le début de son exercice 2024.

Les coupes s’ajoutent à la réduction des effectifs annoncée en janvier qui a entraîné 10 000 licenciements. Le fabricant de logiciels a également révélé un petit nombre de coupures à cette époque l’année dernière. GeekWire a rendu compte des dernières coupes plus tôt lundi.

Amazone , Google et d’autres grandes entreprises technologiques ont également réduit leurs effectifs cette année après avoir rapidement augmenté leurs effectifs pour répondre à la demande croissante pendant la pandémie de Covid. Microsoft a déclaré ces derniers mois que les clients cherchaient des moyens d’économiser de l’argent sur leur facture de cloud computing.

Un porte-parole de Microsoft a refusé de préciser le nombre de coupes lors du dernier cycle. En janvier, le PDG Satya Nadella a publié une note de service indiquant que la société modifierait sa gamme de matériel et consoliderait les baux.

Microsoft a déposé un avis lundi indiquant qu’il supprimerait 276 personnes dans son État d’origine, Washington. Parmi ceux-ci, 66 sont virtuels.

Les commerciaux et chargés de clientèle ont posté des messages sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’ils avaient perdu leur emploi.

« Les ajustements organisationnels et de main-d’œuvre sont une partie nécessaire et régulière de la gestion de notre entreprise », a déclaré le porte-parole dans un e-mail. « Nous continuerons à prioriser et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir et pour soutenir nos clients et partenaires. »

MONTRE: La position IA générative de Microsoft laisse place à la croissance, déclare Keith Weiss de Morgan Stanley