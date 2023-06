Microsoft conclut un accord avec CoreWeave pour répondre à la demande de cloud OpenAI

La ruée vers l’IA générative a commencé à la fin de l’année dernière après qu’OpenAI a présenté ChatGPT au public, démontrant que l’IA peut prendre en compte l’apport humain et produire des réponses sophistiquées. De nombreuses entreprises, dont Google , se sont depuis empressés d’ajouter l’IA générative à leurs produits. Et Microsoft a été occupé à publier des chatbots pour ses propres services, tels que Bing et Windows.

La startup Coreweave, soutenue par Nvidia, est basée à Roseland, dans le New Jersey, et compte 160 employés.

Le financement annoncé mercredi par CoreWeave du fonds spéculatif Magnetar Capital était une extension d’un Tour de table de 221 millions de dollars en avril. Nvidia a investi 100 millions de dollars dans le financement précédent, a déclaré Intrator. CoreWeave a été fondée en 2017 et compte 160 employés.

Le cours de l’action Nvidia a augmenté de 170 % cette année. La capitalisation boursière de la société a brièvement dépassé 1 000 milliards de dollars pour la première fois cette semaine après avoir publié une prévision pour le trimestre de juillet supérieure de plus de 50 % aux estimations de Wall Street.

La croissance du fabricant de puces sera « en grande partie tirée par les centres de données, reflétant une forte augmentation de la demande liée à l’IA générative et aux grands modèles de langage », a déclaré Colette Kress, chef des finances de Nvidia, lors de l’appel aux résultats de la semaine dernière. Le grand modèle de langage GPT-4 d’OpenAI, formé avec les GPU Nvidia sur de vastes données en ligne, est au cœur de ChatGPT.

Kress a fait référence à CoreWeave par son nom lors de l’appel, et en mars, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a mentionné CoreWeave dans sa présentation à la conférence GTC de Nvidia.

de CoreWeave site Internet affirme que l’entreprise peut fournir une puissance de calcul « 80 % moins chère que les fournisseurs de cloud traditionnels ». Entre autres cartes, CoreWeave propose les GPU A100 de Nvidia, que les développeurs peuvent également trouver via le Amazone les nuages ​​Google et Microsoft.

De plus, CoreWeave propose des GPU Nvidia A40 moins chers qui sont commercialisés pour l’informatique visuelle, tandis que l’A100 cible l’IA, l’analyse de données et le calcul haute performance. Certains clients CoreWeave ont eu du mal à obtenir suffisamment de puissance GPU sur de grands nuages, a déclaré Intrator. Parfois, les prospects ont demandé des GPU A100 ou plus récents H100 de Nvidia, et la société a plutôt recommandé les GPU A40.

Ceux-ci « feront un excellent travail à un prix très rentable », a déclaré Intrator.

Microsoft a eu des discussions avec Oracle sur les deux sociétés qui louent des serveurs l’une à l’autre si elles ont besoin de capacité supplémentaire, L’information rapporté plus tôt ce mois-ci, citant une personne anonyme.

MONTRE: Microsoft « ne fait que commencer » dans l’espace de l’IA, déclare Gil Luria de DA Davidson