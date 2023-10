Microsoft conclut enfin un accord avec Activision Blizzard

Microsoft a finalisé le rachat d’Activision Blizzard Inc. pour 69 milliards de dollars après avoir reçu l’approbation des régulateurs britanniques vendredi. L’acquisition par le fabricant de Xbox de la société de jeux connue pour son Franchise Call of Duty marque la fin d’un combat de près de deux ans avec les régulateurs qui a tenté de bloquer l’accord.

« Aujourd’hui est un bon jour pour jouer alors que nous accueillons les équipes légendaires d’Activision Blizzard dans l’équipe Xbox », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un e-mail adressé à Gizmodo. Le PDG de Microsoft, Phil Spencer, a déclaré que la société avait acheté Activision dans un e-mail au personnel tôt vendredi, affirmant que la société peut « officiellement commencer à proposer des jeux plus révolutionnaires à plus de joueurs que jamais et sur de nouvelles plates-formes, du mobile au streaming cloud ».

À la suite de l’une des acquisitions technologiques les plus coûteuses, Spencer a déclaré que Microsoft commencerait à rendre les jeux Activision, Blizzard et King disponibles sur Xbox Game Pass et sur d’autres plates-formes dans les mois à venir.

« Brian et moi ne pourrions être plus enthousiasmés par le prochain chapitre d’ABK », a déclaré le PDG d’Activision, Bobby Kotick, dans un communiqué séparé. e-mail au personnel. « Nous rejoignons désormais l’une des sociétés mondiales les plus prospères, prête à saisir des opportunités sans précédent pour connecter le monde grâce à nos jeux. En tant que membre de Microsoft, nous serons encore meilleurs, ensemble.

Kotick a accepté de rester PDG d’Activision, tout en relevant de Spencer jusqu’à la fin de 2023 et a déclaré qu’il était « pleinement engagé à aider à la transition ».

L’achat de Microsoft vient après Les régulateurs britanniques ont bloqué la tentative d’acquisition d’Activision par Microsoft en avril, craignant que cela fasse de Microsoft le principal acteur sur le marché des jeux en nuage. La société a accepté d’apporter des modifications à sa fusion en août, affirmant qu’elle rachèterait la société, mais permettre à Ubisoft d’acheter les droits de cloud gaming d’Activision. La concession a incité l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) de réévaluer son examen de la fusion, qui avait soulevé des inquiétudes quant au fait qu’elle aurait entraîné une hausse des prix des jeux pour les consommateurs, offrant moins de choix et d’innovations.

« Microsoft a eu l’occasion de se restructurer lors de notre enquête initiale, mais a continué à insister sur un ensemble de mesures dont nous leur avions dit qu’elles ne fonctionneraient tout simplement pas. Traîner les procédures de cette manière ne fait que perdre du temps et de l’argent », a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, lors d’une conférence de presse du gouvernement britannique. communiqué de presse.

Bien que Microsoft ait modifié son accord pour l’exclure de la possession des droits de jeux en nuage d’Activision, le fabricant de Xbox se classe toujours parmi les principales sociétés de jeux, ce qui lui donne un pied pour diriger l’avenir du jeu. Son achat a fait pencher « la balance des pouvoirs de manière significative », a déclaré George Jijiashvili, analyste principal principal de la société de recherche et de conseil technologique Omdia. Actualités AP. Il a ajouté que Microsoft « a désormais une grande opportunité de dicter l’avenir de l’industrie du jeu vidéo ».