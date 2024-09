Microsoft commencera à facturer les mises à jour de Windows 10 l’année prochaine. Voici combien

Les clients professionnels devront payer cher pour s’en tenir à Windows 10. Une licence pour le programme Extended Security Updates (ESU) est vendue sous forme d’abonnement. Pour la première année, le coût est de 61 $. La deuxième année, le prix double, et il double encore la troisième année. Ce billet de blog de Microsoft ne fait pas le calcul à ce sujet, probablement parce que le total est trop élevé. Un abonnement ESU de trois ans coûtera 61 $ + 122 $ + 244 $, pour un total de 427 $ par PC.

Le programme ressemble beaucoup à ce que Microsoft proposait pour la date de fin de support de Windows 7 en 2020, bien que le prix de Windows 10 soit 22 % plus élevé que le coût total de 350 $ de ce programme, qui a commencé à 50 $ pour la première année.

Ne pensez pas que vous pouvez jouer avec le système en vous lançant dans le programme après avoir été absent pendant un an ou deux. « Les ESU sont cumulatives », a déclaré Microsoft, et vous ne pouvez pas acheter la deuxième année à moins d’avoir déjà payé la première année.

Les clients du secteur de l’éducation s’en sortent beaucoup plus facilement. Les règles sont les mêmes, mais le prix pour la première année est de 1 $. Il double à 2 $ la deuxième année et double à nouveau à 4 $ la troisième et dernière année, pour un total général de… 7 $ par PC.

Les administrateurs qui souhaitent prendre une longueur d’avance peuvent s’inscrire pour la première année d’une licence ESU dès octobre 2024, un an avant la date réelle de fin du support.

Comme ce fut le cas avec Windows 7, Redmond souhaite vraiment que les clients professionnels passent à Windows 11, ce qui explique le prix élevé. Les annonces d’avril de Microsoft parlent autant de ce que vous n’obtenez pas avec une licence ESU que des mises à jour elles-mêmes.