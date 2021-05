Microsoft commence à déployer Windows 10, version 21H1

Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., prend la parole lors de la conférence Viva Technology à Paris, en France, le jeudi 24 mai 2018. Viva Tech, un événement organisé il y a trois ans pour les startups, rassemble des leaders mondiaux de la technologie et des entrepreneurs comme l’établissement français s’unit derrière une poussée pour plus d’investissements technologiques à Paris.

Microsoft a déclaré dans un article de blog mardi qu’il commence à déployer la dernière mise à jour biannuelle de son système d’exploitation Windows 10. Ce n’est pas bourré de nouvelles fonctionnalités majeures. Au contraire, cela donne aux PC quelques améliorations de qualité supplémentaires.

L’entreprise continue d’adopter une approche plus prudente avec son activité Windows, qui génère environ 14% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Avec plus de 1,3 milliard d’appareils qui l’exécutent, Windows 10 reste le premier système d’exploitation de bureau avec 59% de part en avril, selon NetMarketShare Les données.

Après avoir introduit Windows 10 en 2015, Microsoft a passé les dernières années à le gonfler avec des mises à jour, telles que des outils pour créer des objets en trois dimensions, appliquer des filtres photo et spécifier des parties de discours sur des sites Web. Deux mises à jour sont publiées chaque année, tandis que MacOS et iOS d’Apple et Android de Google n’en ont qu’une.

Microsoft a ralenti le rythme de développement en 2019 en publiant une mise à jour normale au premier semestre et en l’a suivie au second semestre avec une mise à jour axée sur les performances. En 2020, alors que les utilisateurs migraient de Windows 7, la société a répété cette stratégie. Maintenant, une autre mise à jour axée sur la qualité arrive avec la sortie de la mise à jour de Windows 10 mai 2021, également connue sous le nom de version 21H1, pour le premier semestre 2021.

Panos Panay, directeur produit de la société, a annoncé en mai dernier – au milieu de la pandémie de coronavirus qui obligeait les gens à travailler à domicile et à rencontrer des collègues via leurs appareils – que les gens passaient 75% de temps de plus par mois sous Windows 10 qu’ils ne l’étaient l’année précédente. Microsoft a également signalé une croissance inhabituellement rapide des ventes de licences Windows pour les PC grand public au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020. Microsoft ne fera pas apprendre à tous les utilisateurs Windows engagés un tas de fonctions logicielles supplémentaires cette fois-ci.

Voici les changements à noter dans la version 21H1:

Le système Windows Defender Application Guard, qui ouvre les fichiers Office et affiche les sites Web en toute sécurité en les exécutant dans des conteneurs sécurisés, fonctionnera mieux. Par exemple, Microsoft a déclaré avoir résolu un problème qui entraînait la consommation de près de 1 Go de RAM par un conteneur alors que le conteneur était inactif.

Il corrige un problème qui entraînait le déploiement lent des mises à jour des administrateurs système vers Active Directory sur les PC des utilisateurs.

Lorsqu’un PC dispose de plusieurs caméras pouvant utiliser la fonctionnalité Windows Hello pour se connecter en toute sécurité via la reconnaissance faciale, Windows définira désormais une caméra externe par défaut, plutôt qu’une caméra interne.

Le navigateur Web Edge qui faisait à l’origine partie de Windows 10 sera supprimé, maintenant qu’il existe une nouvelle version basée sur le moteur Chromium, que Microsoft a intégrée dans la mise à jour Windows 10 de l’automne dernier. Prise en charge de la version originale terminé le 9 mars. Par conséquent, lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer et recherchez Edge, vous ne verrez pas deux navigateurs différents et vous n’ouvrirez pas l’ancien par accident.

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent vérifier si la mise à jour est disponible pour leurs PC en ouvrant l’application Paramètres, en choisissant la section Mise à jour et sécurité, en accédant à Windows Update et en cliquant sur le bouton Rechercher les mises à jour. Il est également possible de télécharger le nouvelle version sous forme d’image disque et installez-la sur un PC avec une clé USB ou un DVD.

REGARDEZ: Azure est le principal moteur de la croissance de Microsoft: Mark Moerdler de Bernstein