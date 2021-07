Microsoft commence à déployer la mise à jour de Windows 11 avec le chat Teams

Microsoft a annoncé mardi qu’il déployait une mise à jour de Windows 11 qui inclut sa fonctionnalité de discussion pour parler avec des amis et des membres de la famille via Microsoft Teams. Les personnes qui testent déjà Windows 11 via le programme Windows Insider pourront essayer le logiciel Chat avant que Windows 11 ne devienne généralement disponible pour tout le monde plus tard cette année.

L’ajout du composant dans Windows pourrait entraîner une plus grande adoption des équipes, qui sont devenues plus populaires pendant la pandémie de coronavirus. Si davantage de personnes utilisent Teams, le logiciel pourrait devenir un atout plus précieux dans la suite Office, qui constitue actuellement la plus grande partie des activités de Microsoft.

Les utilisateurs peuvent accéder à la fonction de chat en saisissant le raccourci clavier Win-C (anciennement le raccourci pour accéder à l’assistant virtuel Cortana) à partir de n’importe quel écran de Windows 11, Brandon LeBlanc, un responsable de programme senior chez Microsoft, a écrit dans un article de blog. Une icône est également disponible dans la barre des tâches. Une fois la fenêtre de discussion ouverte, il est possible d’ouvrir l’application Microsoft Teams à part entière, qui a été repensée pour Windows 11.

Initialement, les utilisateurs ne seront disponibles que pour participer à des discussions individuelles et de groupe. La prise en charge des appels vocaux et vidéo et d’autres fonctionnalités viendra plus tard, a écrit LeBlanc, et jusqu’à présent, le chat n’a été localisé que pour les appareils utilisant la langue anglaise et configuré aux États-Unis.

Tout le monde n’a pas besoin d’être sur Teams pour échanger des messages avec des personnes utilisant Chat dans Windows 11. Si une personne utilisant Chat envoie un message à une personne qui ne fait pas partie de Teams, le destinataire recevra le message dans un e-mail ou un SMS, et Microsoft offrira une option pour rejoindre Teams, a écrit LeBlanc. Et il est possible de synchroniser les contacts Skype et Outlook.

Microsoft a ajouté des applications Skype préinstallées dans Windows 10 en 2015, et l’année dernière, après l’arrivée de la pandémie, la société a essayé de faciliter le démarrage des appels Skype depuis Windows avec une fonctionnalité Meet Now. Avec Windows 11, l’accent est mis sur Teams, qui comptait 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en avril.

Si davantage de personnes commencent à utiliser Teams en raison de son inclusion dans Windows 11 sous la forme de Chat, cela pourrait poser de nouveaux défis aux concurrents, notamment Slack et Zoom.

« Aujourd’hui, Microsoft a annoncé qu’il allait regrouper Teams avec Windows ainsi qu’Office », a déclaré Slack le jour où Microsoft a annoncé Windows 11. « Notre réaction est simple : mieux vaut choisir que verrouiller, ouvrir vaut mieux que fermé, et la concurrence loyale est ce qu’il y a de mieux. Malheureusement, Microsoft n’a jamais vu les choses de cette façon. »

