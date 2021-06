Microsoft clôture pour la première fois une capitalisation boursière supérieure à 2 000 milliards de dollars

Microsoft vaut maintenant plus de 2 000 milliards de dollars.

Le fabricant de logiciels a atteint ce niveau pour la première fois juste après 15 h HE le mardi 22 juin, mais a de nouveau plongé sous cette marque avant de terminer la séance de négociation de jeudi à 266,69 $ par action. Ce jalon fait suite au dévoilement par la société de Windows 11, sa première nouvelle version du système d’exploitation phare en plus de cinq ans, jeudi matin.

La valeur de Microsoft a doublé en deux ans, renforcée par la demande de produits tels que l’application de discussion Teams qui a permis aux organisations de fonctionner pendant la pandémie de coronavirus.

L’appréciation du cours de l’action de la société reflète une société rajeunie, qui a regardé au-delà de son système d’exploitation Windows dominant et a trouvé une croissance dans le cloud computing et les acquisitions.

Les actions de Microsoft ont augmenté de plus de 600 % depuis que Satya Nadella a remplacé Steve Ballmer en tant que PDG de l’entreprise en 2014. (Pendant le mandat de 14 ans de Ballmer en tant que PDG, les actions de l’entreprise ont chuté de 32 %.) L’un des premiers gestes de Nadella a été de révéler que les applications Office comme Word et Excel arrivaient sur iOS d’Apple et Android de Google, plutôt que de restreindre ces applications aux smartphones fonctionnant sous Windows. Un an plus tard, lorsque Windows 10 est sorti, il s’agissait d’une mise à jour gratuite, contrairement à Windows 7 et Windows 8.

Nadella avait dirigé la division qui inclut le cloud public Azure de Microsoft juste avant de prendre le poste de PDG, et cela se voit. Au cours de ses années en tant que PDG, il a fait des apparitions publiques pour parler des utilisations d’Azure chez des clients de premier plan tels que la National Basketball Association, Volkswagen et Walgreens. Azure est en passe de devenir la plus grande entreprise de Microsoft.

Microsoft sous Nadella est devenu plus doux et plus ouvert à travailler avec des rivaux là où cela a du sens. Il a amélioré les relations avec des concurrents tels que Red Hat et Salesforce, et a ajouté le système d’exploitation open source Linux, autrefois considéré comme une menace pour Windows, directement dans Windows. Jeudi, la société a annoncé que Windows 11 prendrait en charge les applications qui exécutent le système d’exploitation Android de Google, et Nadella a passé la fin de la présentation de la société à présenter Microsoft comme une option plus conviviale pour les développeurs de logiciels qu’Apple.

Ces jours-ci, a déclaré l’investisseur en capital-risque Ben Horowitz, Microsoft est une excellente entreprise avec laquelle les start-ups peuvent s’associer, plutôt qu’une entité à craindre.

Le Microsoft de Nadella a réussi à éviter en grande partie les contrôles antitrust malgré son passé, qui comprend une affaire antitrust historique intentée par le ministère américain de la Justice en 1998. Pendant ce temps, Amazon, Apple, Facebook et Google ont tous subi des pressions de la part des régulateurs pendant les années Nadella. Cependant, le fabricant d’applications de communication d’équipe Slack a déposé une plainte antitrust en Europe l’année dernière après que Microsoft a présenté Teams et l’a publiée aux clients qui souscrivent au bundle Office 365.

Plus récemment, le plus haut républicain du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan de l’Ohio, a envoyé une lettre au président de Microsoft, Brad Smith, suggérant que cela pourrait être couvert par des parties de cinq projets de loi antitrust proposés en commission.

Microsoft a dépensé plus de 45 milliards de dollars pour acquérir des sociétés sous la surveillance de Nadella, notamment le réseau social d’entreprise LinkedIn, les développeurs de jeux vidéo Mojang et Zenimax, et le service de stockage de code GitHub. Microsoft les a largement laissés fonctionner de manière indépendante et se développer. En avril, la société a annoncé avoir accepté d’acquérir la société de reconnaissance vocale Nuance pour 19,7 milliards de dollars, y compris les capitaux propres et la dette.

Le palmarès des transactions de Nadella a été plus fructueux que celui de son prédécesseur, dont les acquisitions d’aQuantive et de Nokia ont entraîné des dépréciations. Le jeu Minecraft de Mojang, en revanche, est devenu le jeu le plus vendu de l’histoire, et les revenus trimestriels de LinkedIn ont presque triplé.

Microsoft a été l’une des premières entreprises à dépasser une valorisation de 1 000 milliards de dollars lorsqu’elle a franchi ce cap en avril 2019. Peu de temps auparavant, Microsoft avait récupéré le titre d’entreprise publique la plus précieuse, bien qu’elle soit aujourd’hui détenue par Apple.

Amazon et la société mère de Google, Alphabet, valent toutes deux plus de 1 000 milliards de dollars, tout comme la compagnie pétrolière Saudi Aramco.

