Microsoft chute après que les analystes d’UBS disent que l’entreprise fait face à une faiblesse du cloud

Microsoft Les actions ont chuté de près de 5% mercredi tandis que le marché technologique au sens large s’est redressé après que les analystes d’UBS ont déclaré que la société de logiciels faisait face à une faiblesse, en particulier dans le cloud.

L’analyste Karl Keirstead a rétrogradé Microsoft à neutre d’achat, écrivant que la dernière série de vérifications sur le terrain dans l’entreprise a abaissé la confiance de la banque dans le titre. Keirstead a fait part de ses inquiétudes concernant Azure, la plate-forme de cloud computing de Microsoft, et Office 365, la famille de logiciels de productivité de l’entreprise.

actualités liées à l’investissement

L’analyste a déclaré qu’Office 365, qui a été une “machine remarquablement stable ces derniers temps”, pourrait voir une croissance des revenus plus lente en 2023, tandis qu’Azure entre dans une “forte décélération de la croissance” qui pourrait être pire en 2023 et 2024 que ce que les investisseurs attendent.

Microsoft fournit une croissance d’année en année pour Azure et d’autres services cloud, mais ne donne pas de chiffre en dollars, ni ne précise quelle part de la croissance provient uniquement d’Azure. La métrique Azure et autres services cloud comprend également, entre autres, la mobilité et la sécurité d’entreprise, ou EMS, des outils qui peuvent être vendus séparément.

Rival nuage Google a établi une estimation de l’activité Azure de Microsoft, basée sur un document Microsoft au plomb et sur une extrapolation d’autres données de marché. L’analyse de Google, que CNBC a consultée le mois dernier, montre qu’Azure termine l’exercice 2022 avec une perte d’exploitation de près de 3 milliards de dollars, contre une perte de plus de 5 milliards de dollars l’année précédente.

D’autres actions technologiques ont augmenté mercredi, avec Pomme , Tesla et Méta entre 2% et 4%. Le Nasdaq a gagné plus de 1 %.

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.