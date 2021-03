Le service de jeux multijoueurs en ligne et de diffusion de médias numériques de Microsoft Xbox Live est en train de changer son nom en Xbox Network. Le changement de nom a été trouvé pour la première fois dans le tableau de bord Xbox pour les bêta-testeurs, car des clips étaient téléchargés sur Xbox Network au lieu de Xbox Live. Microsoft a confirmé lundi le développement à The Verge, affirmant que le changement de nom visait à distinguer le service sous-jacent des abonnements Xbox Live Gold. «Le réseau Xbox fait référence au service en ligne Xbox sous-jacent, qui a été mis à jour dans le contrat de services Microsoft», a déclaré Microsoft dans une réponse écrite à The Verge. La première fois que des indices sur le changement de nom de Xbox Live sont apparus, c’était en août de l’année dernière, après que Microsoft a mis à jour son contrat de services. À l’époque, Microsoft avait déclaré qu’il ne rebaptisait pas le service et n’avait pas l’intention d’arrêter Xbox Live Gold, selon le rapport The Verge.

