Microsoft Bing AI a fait plusieurs erreurs dans la démo de lancement la semaine dernière

Lors du battage médiatique de la semaine dernière sur les chatbots, avec Microsoft et Google tentant de se surpasser en présentant les premières versions de la recherche basée sur l’intelligence artificielle, plus d’un million de personnes se sont inscrites pour essayer l’outil de Microsoft au cours des 48 premières heures, le la société a dit.

Satya Nadella, PDG de Microsoft a déclaré à CNBC que la technologie, qui peut cracher des réponses complètes qui se lisent comme si elles avaient été écrites par un humain, était “peut-être la révolution industrielle apportée au travail du savoir”.

Mais pour ceux qui se soucient de la précision, l’IA laisse beaucoup à désirer.

Chez Microsoft démo devant les journalistes, la technologie de type ChatGPT intégrée au moteur de recherche Bing de l’entreprise a analysé les rapports sur les résultats de Écart et Lululemon . En comparant ses réponses aux rapports réels, le chatbot a raté certains chiffres. D’autres semblent avoir été inventés.

“Bing AI a obtenu des réponses complètement fausses lors de leur démo. Mais personne ne l’a remarqué”, a écrit le chercheur indépendant Dmitri Brereton, dans un poste de sous-pile lundi. “Au lieu de cela, tout le monde a sauté dans le train à la mode de Bing.”

Brereton a identifié d’éventuels problèmes factuels dans la démo de Microsoft dans ses réponses concernant les spécifications de l’aspirateur et les projets de voyage au Mexique en plus des erreurs financières. Il a déclaré à CNBC qu’il ne cherchait pas initialement des erreurs et ne les a découvertes que lorsqu’il a regardé de plus près pour rédiger une comparaison entre Microsoft et l’IA de Google.

Les experts en intelligence artificielle appellent ce phénomène « hallucination », ou la propension des outils basés sur de grands modèles de langage à simplement inventer des choses. La semaine dernière, Google a présenté un outil d’IA concurrent qui comprenait également des erreurs factuelles – bien que les erreurs aient été rapidement appelé par les téléspectateurs.

Les deux sociétés se précipitent pour intégrer de nouveaux types d’IA générative dans les moteurs de recherche et sont impatientes de montrer leurs avancées suite à l’explosion de ChatGPT, qu’OpenAI a présenté au public en novembre. OpenAI a levé des milliards auprès de Microsoft, tandis que des startups concurrentes comme Stability AI et Hugging Face ont également explosé pour valorisations d’un milliard de dollars dans les tours de financement privés.

Alors que Google a été réticent à ajouter des réponses générées par l’IA dans les moteurs de recherche, invoquant des problèmes de réputation et de sécurité, Microsoft, dans son annonce de la semaine dernière, a souligné le potentiel à court terme de la diffusion de la technologie auprès d’une partie du public.

“Je pense qu’il est important de ne pas être dans un laboratoire”, a déclaré Nadella. “Vous devez sortir ces choses en toute sécurité.”

Quand est venu le temps de faire la démonstration de la réponse de Bing AI à une requête sur les bénéfices des entreprises, il y a eu quelques problèmes.

Yusuf Mehdi, responsable marketing chez Microsoft, a navigué sur le site de relations avec les investisseurs de Gap et a demandé à Bing AI de résumer les « principaux points à retenir » de la publication des résultats du troisième trimestre du détaillant en novembre.

“Très cool. Un énorme gain de temps”, a déclaré Mehdi.

Ce sont des captures d’écran de la démo de Microsoft :