Dans la bataille aux enjeux élevés du cloud computing, Microsoft dépasse ses principaux rivaux.

Les résultats du troisième trimestre sont attendus pour la plupart des entreprises technologiques à grande capitalisation après une semaine chargée en termes de bénéfices technologiques. Côté cloud, Microsoft a fait état d’une croissance de 29% chez Azure. C’est plus rapide que Google La croissance de 22 % du cloud et un rythme d’expansion plus que doublé à Amazone Les Web Services, qui enregistrent une croissance de 12 %.

Bien qu’AWS soit toujours en tête du peloton en termes de part de marché globale, l’une des raisons pour lesquelles Microsoft pourrait reprendre son activité est que les entreprises souhaitent exécuter leurs modèles d’intelligence artificielle sur Azure. Microsoft fournit déjà la puissance de calcul sous-jacente au populaire chatbot ChatGPT et à d’autres produits d’OpenAI, qu’il finance depuis 2019.

“Compte tenu de notre position de leader, nous assistons au démarrage de nouveaux projets complets, qui sont des projets d’IA”, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aux analystes lors d’une conférence téléphonique mardi. “Comme vous le savez, les projets d’IA ne concernent pas seulement les compteurs d’IA. Ils comportent également de nombreux autres compteurs de nuages.”

Environ 3 points de pourcentage de la croissance d’Azure étaient liés à l’IA, soit plus que les 2 points prévus par la direction. Le taux de croissance s’est accéléré par rapport à 26 % au trimestre précédent, tandis que Google a décéléré d’environ 28 %. AWS était en ligne avec la croissance du deuxième trimestre.

Les analystes de Bernstein Research dirigés par Mark Moerdler ont déclaré mercredi dans une note adressée aux clients qu’ils considéraient les résultats de Microsoft comme un signe que l’éditeur de logiciels “a pris le relais de l’IA de Google et qu’Azure pourrait devenir un fournisseur hyperscale plus grand et plus important qu’AWS”. Ils ont souligné l’importance des dépenses en capital de Microsoft, qui ont atteint 11,2 milliards de dollars contre 10,7 milliards de dollars au trimestre précédent.

Microsoft connaît peut-être une croissance plus rapide que ses principaux concurrents, mais ils soulignent tous l’importance de l’IA.

“Aujourd’hui, plus de la moitié de toutes les startups d’IA générative financées sont des clients du cloud de Google”, a déclaré le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise mardi.

Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon et ancien directeur d’AWS, a déclaré aux analystes que l’entreprise avait « été surprise par le rythme de croissance de l’IA générative », qui peut nécessiter quelques mots d’apport humain et cracher des articles de blog synthétiques, des textes publicitaires ou messages électroniques.

“Notre activité d’IA générative se développe très, très rapidement”, a déclaré Jassy. “Quasiment à tous égards, il s’agit déjà d’une activité assez importante pour nous.”

Jassy a déclaré que des sociétés, dont Adidas, Réservation.com , Merck et Compagnies aériennes unies construisent des applications d’IA génératives dans AWS.

Pourtant, Amazon était derrière Microsoft en publiant un outil permettant de déployer l’IA générative. Le service Bedrock d’Amazon est devenu disponible en septembre, tandis que le service Azure OpenAI a été ouvert au public en janvier.

Le nouveau challenger du cloud computing est Oracle qui a enregistré une croissance de 66 % au cours du trimestre d’août, citant les activités de Maersk, Skanska et Starbucks . Au trimestre précédent, l’activité d’Oracle a augmenté de 76 %.

Les géants du cloud sont toujours confrontés à des initiatives de réduction des coûts de la part de leurs clients, qu’ils appellent optimisation, une tendance qui a débuté l’année dernière alors que l’inflation montait en flèche et que les entreprises devaient s’adapter aux incertitudes économiques.

Une certaine forme du mot optimiser a été utilisée plus de 20 fois lors de l’appel aux résultats d’Amazon jeudi. Le rythme des optimisations des coûts du cloud ralentit, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors de l’appel de jeudi.

