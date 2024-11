Microsoft avertit les utilisateurs d’Azure Virtual Desktop des problèmes d’écran noir

Microsoft a averti les clients qu’ils pourraient rencontrer jusqu’à 30 minutes d’écrans noirs lors de la connexion à Azure Virtual Desktop (AVD) après l’installation de la mise à jour préliminaire KB5040525 de Windows 10 de juillet 2024.

Les symptômes supplémentaires incluent des échecs d’authentification unique (SSO) (sur les applications Office telles que Outlook et Teams) bloquant les connexions aux services backend ou empêchant les synchronisations de données et les applications Office perdant la connectivité réseau tandis que d’autres applications comme Edge conservent l’accès à Internet et au réseau local. .

« Ce problème est dû à un blocage dans les interactions entre le courtier Azure Active Directory (AAD) et le service de déploiement AppX sous-jacent (AppxSvc) et le service d’infrastructure de tâches en arrière-plan », Microsoft expliqué dans une nouvelle entrée ajoutée à la page sur l’état de santé des versions Windows vendredi.

« Veuillez noter que ce problème est différent du scénario dans lequel le service de déploiement AppX (AppxSvc) était dans un état non valide, provoquant un écran noir. Ce problème a été résolu avec les mises à jour Windows publiées le 22 octobre 2024 (KB5045594) et versions ultérieures. «

Ce problème connu est plus susceptible d’apparaître lors de l’utilisation de conteneurs de profils utilisateur FSLogix, couramment utilisés dans des environnements virtuels tels que les postes de travail distants.

Il est peu probable que les utilisateurs de l’édition Windows 10 Education et les utilisateurs à domicile des éditions Windows Home ou Pro rencontrent ce problème d’écran noir, car Azure Virtual Desktop est plus régulièrement utilisé dans les environnements d’entreprise.

Azure Virtual Desktop est un service de virtualisation de postes de travail et d’applications basé sur le cloud qui permet aux clients d’utiliser des postes de travail Windows sur Internet via des clients Windows, Mac, iOS, Android ou HTML5.

Microsoft dévoilé pour la première fois sous le nom de « Windows Virtual Desktop » en septembre 2018 et l’a rendu généralement disponible dans le monde un an plus tard, à la suite d’un aperçu public phase de test.

En juin 2021, l’entreprise a rebaptisé la plateforme d’infrastructure de postes de travail virtuels à Azure Virtual Desktop, ajoutant de nouvelles fonctionnalités de sécurité et options de tarification pour le streaming d’applications à distance.