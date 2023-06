Microsoft attend une nouvelle Xbox, PlayStation 6 en 2028, selon les documents judiciaires

Cette année fera trois ans depuis le lancement des consoles PlayStation 5 et Xbox Series, et Microsoft s’attend à ce que les prochaines Xbox et PlayStation soient lancées en 2028, selon un rapport de IGN.

Microsoft est devant le tribunal jeudi face à la Federal Trade Commission des États-Unis, qui bloque l’acquisition de l’éditeur Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Les documents judiciaires publiés lors du procès montrent que Microsoft s’attend à ce que la prochaine génération de consoles de jeux sorte en 2028.

Le premier jour du procès, la FTC et Microsoft ont présenté des preuves à l’appui de leurs positions respectives sur l’acquisition. La FTC affirme que les accords de Microsoft avec d’autres sociétés telles que Nintendo et Nvidia qui donnent l’impression d’être plus ouverts à la concurrence comportent des « lacunes » et peuvent être renégociés à l’avenir.

Microsoft, en revanche, a présenté une déposition de Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré que l’acquisition de Microsoft ne concernait pas l’exclusivité Xbox. Sony a fait part de ses inquiétudes concernant l’acquisition peu de temps après l’annonce de l’accord, citant l’avenir des jeux Call of Duty sur la plate-forme PlayStation pourrait être en danger après l’achat.

« Aujourd’hui, Sony a su depuis le début que nous tiendrons notre promesse de garder les jeux sur sa plate-forme et a clairement indiqué que son travail de lobbying contre l’accord ne visait qu’à protéger sa position dominante sur le marché », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un e-mail. déclaration jeudi.

Ryan a également déclaré dans sa déposition que si l’accord était conclu, Sony ne serait pas en mesure de discuter avec Activision de ses projets pour la prochaine PlayStation.

La procédure judiciaire de jeudi intervient plus d’un an après que Microsoft a annoncé sa décision d’acheter Activision Blizzard. Depuis lors, le fabricant de Xbox avait demandé l’approbation de l’acquisition auprès des régulateurs antitrust des différents pays dans lesquels la société exerce ses activités. dans l’industrie du jeu vidéo.