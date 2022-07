Microsoft assouplit ses embauches alors que les préoccupations économiques frappent davantage l’industrie technologique

Microsoft a déclaré qu’il ralentirait le rythme d’embauche de nouveaux employés compte tenu des conditions économiques actuelles, à la suite d’annonces similaires de ses homologues technologiques.

“Alors que Microsoft se prépare pour le nouvel exercice, il s’assure que les bonnes ressources sont alignées sur la bonne opportunité”, a déclaré mercredi un porte-parole de Microsoft à CNBC dans un e-mail. “Microsoft continuera d’augmenter ses effectifs au cours de l’année à venir, et nous mettrons davantage l’accent sur la destination de ces ressources.”

Les actions Microsoft ont baissé de 1% dans les échanges prolongés après un premier rapport de Bloombergqui a déclaré que la société de logiciels se débarrassait des offres d’emploi.

Alphabet, Meta et apparemment Apple se sont engagés à ralentir le rythme des nouvelles embauches. Cela fait suite à des années d’expansion alors que les investisseurs récompensaient la croissance des revenus et les gains de parts de marché. Avec une inflation à son plus haut niveau depuis quatre décennies et les craintes d’une récession à l’horizon, les entreprises deviennent plus conservatrices.

Alors que Microsoft vend des logiciels pour les entreprises, les écoles et les gouvernements, certaines parties de l’entreprise pourraient être plus exposées à un ralentissement. Ces domaines incluent LinkedIn, l’unité de jeu Xbox et la publicité.

En mars, Rajesh Jha, le cadre responsable du logiciel de productivité Office et d’une partie du système d’exploitation Windows, a dit à son organisation d’être prudente quant à l’ouverture de nouveaux postes et d’obtenir la permission de son équipe de direction à l’avance. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a réduit un petit pourcentage d’employés dans divers groupes.

En juin, Microsoft a abaissé ses estimations de revenus et de revenus trimestriels, un ajustement qui, selon la société, était lié à l’évolution des taux de change. Microsoft publie ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 26 juillet.

REGARDEZ: Aller chez Microsoft pour les publicités est la chose la plus intéressante à propos de Netflix, déclare Josh Brown