Microsoft arrête le pipeline Windows 7 vers Windows 11

Est-ce que ça va à 11 heures ? Eh bien non, pas si vous essayez d’accéder à la dernière version de Microsoft de son système d’exploitation Windows en utilisant la vieille porte dérobée de Windows 7.

Microsoft a finalement mis fin à l’accord de plusieurs années qui permettait aux détenteurs de clés Windows 7 et Windows 8 d’accéder gratuitement à Windows 11 en effectuant d’abord une mise à niveau via Windows 10. Le mois dernier, Microsoft a publié une mise à jour sur son centre de partenaires d’appareils pour dire que le chemin d’installation 7 à 11 était kaput, mais les utilisateurs avaient confirmé que jusqu’à présent, les anciennes clés du système d’exploitation fonctionnaient toujours pour accéder au dernier système d’exploitation de l’entreprise. C’est désormais fini.

Le mois dernier, Néowin a essayé d’accéder à la dernière version de la version bêta de Windows 11 Canary avec une clé Windows 7, mais sans succès. À l’époque, ces clés permettaient d’activer la version Windows 11 22H2mais mercredi, Le bord a confirmé que ces clés n’activaient plus également l’ancienne version du système d’exploitation. La clé pourrait installer le système d’exploitation, mais elle ne permet pas aux utilisateurs d’activer le produit avec elle.

Le programme de mise à niveau gratuite était introduit pour la première fois en 2015 avec Windows 10, et même l’ancien Les pirates de Windows ont été invités pour mettre à jour leur logiciel. Microsoft a promis aux utilisateurs de pouvoir effectuer une mise à niveau gratuite pendant un an, mais cela s’est discrètement transformé en deux ans grâce à quelques failles dans Site d’accessibilité de Microsoft. Deux ans sont devenus trois, et ainsi de suite. Huit ans plus tard, Microsoft a finalement supprimé le pipeline 7 to 11.

Windows 7 a disparu depuis longtempset Microsoft enfin a cessé de proposer toutes les mises à jour de sécurité pour les versions 7 et 8.1 plus tôt cette année. Windows 10 suivra également le chemin du Dodo le 14 octobre 2025, alors que Microsoft prévoit de mettre fin à tout support logiciel pour l’ancien système d’exploitation. Cependant, les utilisateurs avisés de Windows ont pu contourner le prix de base de 130 $ de Windows 11 Home en acquérant une clé Windows 7 et en l’utilisant pour mettre à niveau leurs machines.

Vous pouvez toujours mettre à niveau Windows 10 vers Windows 11 gratuitement, même si beaucoup de ceux qui n’ont pas encore fait le changement essaient peut-être simplement d’éviter les « fonctionnalités » les plus notoires de 11. En septembre dernier la mise à jour était la plus importante pour le système d’exploitation, en particulier avec les onglets de l’Explorateur de fichiers et la fonctionnalité Focus Session. Cependant, les efforts massifs de Microsoft pour mettre en place un Chatbot IA dans tous les coins et recoins du système d’exploitation a été un peu écrasant.

Cela n’augure rien de bon pour Windows 12, malgré la règle générale selon laquelle toutes les autres versions de Windows sont meilleures que la précédente (comme ce fut le cas avec Windows Vista et 7, ou Windows 8 et 10). Il y a des rumeurs qui disent nous pourrions voir une nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft en 2024. N’ayant rien de concret sur quoi travailler, nous ne pouvons que spéculer que la prochaine version de Windows sera entièrement axée sur l’IA. Peut-être que l’entreprise laissera toujours les utilisateurs passer de 10 à 12 et laisser 11 derrière elle, ou peut-être qu’elle a finalement appris sa leçon.